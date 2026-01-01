Implementeer Explo met één-klik-installatie.
Zelfgehoste muziekontdekkingsengine die automatisch afspeellijsten opbouwt van ListenBrainz-aanbevelingen en ze downloadt naar je bibliotheek.
Kies een VPS-plan voor Explo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Explo kunt bouwen
Explo is een zelf-gehoste muziekontdekkingsserver die jouw ListenBrainz luistergeschiedenis verbindt met jouw persoonlijke muziekbibliotheek. Het haalt wekelijkse en dagelijkse aanbevelingsafspeellijsten op van ListenBrainz, vindt de overeenkomende nummers via YouTube of Soulseek, downloadt ze en maakt afspeellijsten direct aan in Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic of MPD — automatisch, volgens een schema dat jij beheert.
In tegenstelling tot streamingdiensten die aanbevelingen achter abonnementen en ondoorzichtige algoritmes vergrendelen, geeft Explo jou volledige transparantie: elke aanbeveling is traceerbaar naar jouw werkelijke luistergegevens op ListenBrainz, en elk gedownload nummer staat op jouw eigen server. De ingebouwde web-UI laat je schema's beheren, door de afspeellijstgeschiedenis bladeren en alle integraties configureren zonder configuratiebestanden te bewerken.
Belangrijkste kenmerken van Explo
ListenBrainz ontdekking
Haalt de afspeellijsten Wekelijkse Verkenning, Wekelijkse Jams en Dagelijkse Jams rechtstreeks van je ListenBrainz-account — aanbevelingen die volledig zijn gevormd door je eigen luistergeschiedenis.
Multi-serverondersteuning
Integreert met Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic en MPD, en maakt afspeellijsten rechtstreeks aan in welke muziekserver je ook al gebruikt.
Geplande automatisering
Configureerbare cron-schema's zorgen voor automatische ontdekking — stel het één keer in en nieuwe muziek verschijnt elke week in je bibliotheek zonder handmatige stappen.
YouTube- en Soulseek-download
Vindt en downloadt nummers via YouTube (met yt-dlp) of Soulseek (via Slskd), met kwaliteitsfilters, formaatselectie en slimme deduplicatie.
Webgebruikersinterfacebeheer
Blader door afspeellijstarchieven, start handmatige uitvoeringen, pas schema's aan en beheer alle muziekserverinstellingen vanaf één geauthenticeerde browserinterface.
Waarom Explo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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