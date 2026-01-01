Explo is een zelf-gehoste muziekontdekkingsserver die jouw ListenBrainz luistergeschiedenis verbindt met jouw persoonlijke muziekbibliotheek. Het haalt wekelijkse en dagelijkse aanbevelingsafspeellijsten op van ListenBrainz, vindt de overeenkomende nummers via YouTube of Soulseek, downloadt ze en maakt afspeellijsten direct aan in Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic of MPD — automatisch, volgens een schema dat jij beheert.

In tegenstelling tot streamingdiensten die aanbevelingen achter abonnementen en ondoorzichtige algoritmes vergrendelen, geeft Explo jou volledige transparantie: elke aanbeveling is traceerbaar naar jouw werkelijke luistergegevens op ListenBrainz, en elk gedownload nummer staat op jouw eigen server. De ingebouwde web-UI laat je schema's beheren, door de afspeellijstgeschiedenis bladeren en alle integraties configureren zonder configuratiebestanden te bewerken.