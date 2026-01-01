Implementeer MaxKB met één-klik installatie.
Open-source RAG-platform voor het bouwen van AI-kennisbankagenten van je documenten en databronnen.
Kies een VPS-plan voor MaxKB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MaxKB kunt bouwen
MaxKB is een open-source platform voor het bouwen van AI-kennisbankagents op bedrijfsniveau, aangedreven door Retrieval-Augmented Generation (RAG). Het verwerkt PDF, Word, Excel, Markdown en HTML naar vector-embeddings en verbindt deze met een LLM naar keuze — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, of een lokaal model. Een visuele workflow-engine stelt teams in staat om intelligente vraag-en-antwoord-agents te implementeren zonder code te schrijven.
Door MaxKB zelf te hosten op je eigen VPS blijven bedrijfseigen documenten, klantinteracties en bedrijfskennis volledig binnen je infrastructuur. Dit elimineert cloudkosten per query en geeft je volledige controle over modelselectie en gegevensprivacy.
Belangrijkste kenmerken van MaxKB
RAG-aangedreven Q&A
Verwerkt documenten automatisch in vector-embeddings voor nauwkeurige, op de bron gebaseerde antwoorden op complexe vragen.
Multiformaat inname
Importeert PDF, Word, Excel, Markdown, HTML en platte tekst — plus web crawling om kennisbanken op te bouwen van online content.
Modelflexibiliteit
Werkt met OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek en lokaal gehoste modellen, zodat je de meest geschikte optie kiest voor kosten en privacy.
Visuele Workflow-engine
Orkestreer meerstaps AI-processen en integreer agents in klantenservice- of HR-systemen zonder code te schrijven.
API-integratie
Volledige REST API en insluitcodefragmenten maken het eenvoudig om de AI-agent toe te voegen aan elke bestaande website of applicatie.
Waarom MaxKB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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