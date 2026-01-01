MaxKB is een open-source platform voor het bouwen van AI-kennisbankagents op bedrijfsniveau, aangedreven door Retrieval-Augmented Generation (RAG). Het verwerkt PDF, Word, Excel, Markdown en HTML naar vector-embeddings en verbindt deze met een LLM naar keuze — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, of een lokaal model. Een visuele workflow-engine stelt teams in staat om intelligente vraag-en-antwoord-agents te implementeren zonder code te schrijven.

Door MaxKB zelf te hosten op je eigen VPS blijven bedrijfseigen documenten, klantinteracties en bedrijfskennis volledig binnen je infrastructuur. Dit elimineert cloudkosten per query en geeft je volledige controle over modelselectie en gegevensprivacy.