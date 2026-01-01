Matrix Conduit is een eenvoudige, snelle en betrouwbare Matrix-homeserver, geschreven in Rust. Ontworpen als een lichtgewicht alternatief voor Synapse, wordt het geleverd als één enkele binary met een ingebedde RocksDB-database, waardoor PostgreSQL of andere externe services overbodig worden en de benodigde resourcevoetafdruk voor het draaien van je eigen chatserver drastisch wordt verlaagd.

Conduit zelf hosten op een VPS geeft je volledige eigendom van je berichtgeschiedenis, media en encryptiesleutels, terwijl het nog steeds federeert met het wereldwijde Matrix-netwerk. End-to-end encryptie is standaard ingeschakeld, en elke standaard Matrix-client zoals Element, FluffyChat of Cinny werkt direct, zodat je community de tools blijft gebruiken die het al kent.