Implementeer Matrix Conduit met één-klik-installatie.
Lichtgewicht, op Rust gebaseerde Matrix-homeserver voor veilige, gefedereerde chat met minimaal resourceverbruik.
Kies een VPS-plan voor Matrix Conduit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Matrix Conduit kunt bouwen
Matrix Conduit is een eenvoudige, snelle en betrouwbare Matrix-homeserver, geschreven in Rust. Ontworpen als een lichtgewicht alternatief voor Synapse, wordt het geleverd als één enkele binary met een ingebedde RocksDB-database, waardoor PostgreSQL of andere externe services overbodig worden en de benodigde resourcevoetafdruk voor het draaien van je eigen chatserver drastisch wordt verlaagd.
Conduit zelf hosten op een VPS geeft je volledige eigendom van je berichtgeschiedenis, media en encryptiesleutels, terwijl het nog steeds federeert met het wereldwijde Matrix-netwerk. End-to-end encryptie is standaard ingeschakeld, en elke standaard Matrix-client zoals Element, FluffyChat of Cinny werkt direct, zodat je community de tools blijft gebruiken die het al kent.
Belangrijkste kenmerken van Matrix Conduit
Lichtgewicht voetafdruk
Enkele Rust-binary met een ingebouwde RocksDB-opslag draait comfortabel op kleine VPS-abonnementen waar Synapse moeite mee zou hebben.
End-to-end-encryptie
Privékamers en directe berichten zijn standaard versleuteld, zodat de inhoud van berichten onleesbaar blijft voor iedereen behalve de ontvangers.
Matrixfederatie
Maak verbinding met gebruikers op elke andere Matrix homeserver wereldwijd via het open Matrix-protocol en federatienetwerk.
Geen externe database
Slaat alle gegevens op in een ingebedde RocksDB-instantie, waardoor de complexiteit van PostgreSQL-installatie, -afstemming en -back-up wordt geëlimineerd.
Standaardklanten ondersteund
Werkt met Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, en elke andere client die de Matrix client-server API ondersteunt.
Registratietokenbeheer
Beveilig het aanmaken van nieuwe accounts met een gedeelde geheime token, zodat alleen mensen die je uitnodigt zich kunnen aanmelden op jouw server.
Waarom Matrix Conduit op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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