TubeArchivist is een zelfgehost YouTube-archiveringsplatform dat je videocollectie onder je eigen controle plaatst. Het abonneert zich op kanalen, downloadt video's automatisch via yt-dlp en indexeert alles met Elasticsearch, zodat je kunt zoeken in titels, beschrijvingen, ondertitels en reacties. Video's worden afgespeeld via een ingebouwde webspeler met kijkgeschiedenis en voortgangsregistratie — geen YouTube-account of internetverbinding nodig na het downloaden.

In tegenstelling tot eenmalige downloadtools draait TubeArchivist continu op de achtergrond. Het bewaart metadata, miniaturen, ondertitels en reacties naast elk videobestand, en integreert met Jellyfin en Plex voor mediapservergebruikers die hun archief naast andere content willen hebben.