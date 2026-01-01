Implementeer TubeArchivist met één klik installatie.
Zelf-gehoste YouTube-archiver die je videocollectie downloadt, indexeert en streamt vanaf je eigen server.
Kies een VPS-plan voor TubeArchivist
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TubeArchivist kunt bouwen
TubeArchivist is een zelfgehost YouTube-archiveringsplatform dat je videocollectie onder je eigen controle plaatst. Het abonneert zich op kanalen, downloadt video's automatisch via yt-dlp en indexeert alles met Elasticsearch, zodat je kunt zoeken in titels, beschrijvingen, ondertitels en reacties. Video's worden afgespeeld via een ingebouwde webspeler met kijkgeschiedenis en voortgangsregistratie — geen YouTube-account of internetverbinding nodig na het downloaden.
In tegenstelling tot eenmalige downloadtools draait TubeArchivist continu op de achtergrond. Het bewaart metadata, miniaturen, ondertitels en reacties naast elk videobestand, en integreert met Jellyfin en Plex voor mediapservergebruikers die hun archief naast andere content willen hebben.
Belangrijkste kenmerken van TubeArchivist
Kanaalabonnementen
Abonneer je op YouTube-kanalen en download automatisch nieuwe uploads volgens een schema, zodat je archief up-to-date blijft zonder handmatige tussenkomst.
Fulltext zoeken
Elasticsearch indexeert videotitels, beschrijvingen, ondertitels en opmerkingen, zodat je direct elke video in je hele bibliotheek op trefwoord kunt vinden.
SponsorBlock-integratie
Slaat automatisch sponsorgedeelten, intro's, outro's en opvulling over tijdens het afspelen, met behulp van door de community aangeleverde SponsorBlock-gegevens.
Jellyfin- en Plex-export
Aanvullende plugins voor Jellyfin en Plex laten je direct vanuit je bestaande mediaserver door je TubeArchivist-bibliotheek bladeren.
Ondertitelarchivering
Downloadt en indexeert ondertitels voor elke gearchiveerde video, waardoor je op trefwoord kunt zoeken binnen gesproken inhoud in je hele collectie.
Opmerkingarchivering
Archiveert optioneel de volledige reactieketen voor elke video naast het mediabestand, waarbij de communitycontext behouden blijft die YouTube mogelijk verwijdert.
Waarom TubeArchivist op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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