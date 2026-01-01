Implementeer ArcadeDB met één klik installatie.
Hoogwaardige multimodel database die graaf-, document-, key-value-, tijdreeks- en vectordata ondersteunt in één engine.
Kies een VPS-plan voor ArcadeDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ArcadeDB kunt bouwen
ArcadeDB is een open-source multimodel database-engine gebouwd voor extreme prestaties over diverse datamodellen. In tegenstelling tot single-model databases die je dwingen te kiezen tussen graaf-, document- of relationele structuren, verwerkt ArcadeDB ze allemaal native — het opslaan en bevragen van graafrelaties, documentverzamelingen, key-value-paren, tijdreeksen, vector-embeddings en georuimtelijke gegevens binnen één enkele engine met volledige ACID-conformiteit.
Gemaakt door de oprichter van OrientDB, is ArcadeDB gebouwd in low-level Java, geoptimaliseerd voor minimale garbagecollection, waardoor miljoenen recordbewerkingen per seconde mogelijk zijn. De ingebouwde ArcadeDB Studio webinterface biedt query-uitvoering, schemabeheer en graafvisualisatie — geen aparte clienttools vereist na implementatie.
Belangrijkste kenmerken van ArcadeDB
Multimodel datamotor
Sla graaf-, document-, sleutel-waarde-, tijdreeks- en vectordata op en vraag deze op binnen één enkele database, zonder van tools te wisselen of afzonderlijke opslagplaatsen te synchroniseren.
Zeven querytalen
Query met SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL of het Redis-protocol — gebruik de taal die bij jouw datamodel past.
ArcadeDB Studio
Ingebouwde webinterface voor het uitvoeren van query's, het beheren van schema's, het visualiseren van graafgegevens en het beheren van de database zonder externe clienttools.
Vectorgelijkeniszoekopdracht
Native vector embedding-opslag en similarity search voor AI- en machine learning-workloads naast je operationele gegevens.
ACID op schaal
Volledig ACID-compatibele transacties die miljoenen records per seconde verwerken, van ingebedde Raspberry Pi-implementaties tot multinode-clusters.
Waarom ArcadeDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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