ArcadeDB is een open-source multimodel database-engine gebouwd voor extreme prestaties over diverse datamodellen. In tegenstelling tot single-model databases die je dwingen te kiezen tussen graaf-, document- of relationele structuren, verwerkt ArcadeDB ze allemaal native — het opslaan en bevragen van graafrelaties, documentverzamelingen, key-value-paren, tijdreeksen, vector-embeddings en georuimtelijke gegevens binnen één enkele engine met volledige ACID-conformiteit.

Gemaakt door de oprichter van OrientDB, is ArcadeDB gebouwd in low-level Java, geoptimaliseerd voor minimale garbagecollection, waardoor miljoenen recordbewerkingen per seconde mogelijk zijn. De ingebouwde ArcadeDB Studio webinterface biedt query-uitvoering, schemabeheer en graafvisualisatie — geen aparte clienttools vereist na implementatie.