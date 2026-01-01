Tot wel 69% korting op ArcadeDB

Implementeer ArcadeDB met één klik installatie.

Hoogwaardige multimodel database die graaf-, document-, key-value-, tijdreeks- en vectordata ondersteunt in één engine.

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 5,49 /mnd
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Implementeer ArcadeDB met één klik installatie.

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69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
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KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met ArcadeDB kunt bouwen

ArcadeDB is een open-source multimodel database-engine gebouwd voor extreme prestaties over diverse datamodellen. In tegenstelling tot single-model databases die je dwingen te kiezen tussen graaf-, document- of relationele structuren, verwerkt ArcadeDB ze allemaal native — het opslaan en bevragen van graafrelaties, documentverzamelingen, key-value-paren, tijdreeksen, vector-embeddings en georuimtelijke gegevens binnen één enkele engine met volledige ACID-conformiteit.

Gemaakt door de oprichter van OrientDB, is ArcadeDB gebouwd in low-level Java, geoptimaliseerd voor minimale garbagecollection, waardoor miljoenen recordbewerkingen per seconde mogelijk zijn. De ingebouwde ArcadeDB Studio webinterface biedt query-uitvoering, schemabeheer en graafvisualisatie — geen aparte clienttools vereist na implementatie.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van ArcadeDB

Multimodel datamotor

Sla graaf-, document-, sleutel-waarde-, tijdreeks- en vectordata op en vraag deze op binnen één enkele database, zonder van tools te wisselen of afzonderlijke opslagplaatsen te synchroniseren.

Zeven querytalen

Query met SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL of het Redis-protocol — gebruik de taal die bij jouw datamodel past.

ArcadeDB Studio

Ingebouwde webinterface voor het uitvoeren van query's, het beheren van schema's, het visualiseren van graafgegevens en het beheren van de database zonder externe clienttools.

Vectorgelijkeniszoekopdracht

Native vector embedding-opslag en similarity search voor AI- en machine learning-workloads naast je operationele gegevens.

ACID op schaal

Volledig ACID-compatibele transacties die miljoenen records per seconde verwerken, van ingebedde Raspberry Pi-implementaties tot multinode-clusters.

Waarom ArcadeDB op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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