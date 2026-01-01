Implementeer Checkcle met één-klik-installatie.
Open-source realtime monitoringplatform voor uptime, infrastructuur en SSL-tracking met openbare statuspagina's.
Kies een VPS-plan voor Checkcle
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Checkcle kunt bouwen
Checkcle is een full-stack monitoringplatform dat DevOps-teams en systeembeheerders een uniform overzicht geeft over websites, API's, servers en SSL-certificaten vanaf één enkel zelfgehost dashboard. Het monitort HTTP-, TCP-, DNS- en ping-endpoints naast Linux- en Windows-servermetrics — CPU, RAM, schijf en netwerk — alles in realtime.
In tegenstelling tot SaaS-monitoringtools die per monitor of per gebruiker kosten in rekening brengen, betekent het zelf hosten van Checkcle op je eigen VPS onbeperkte monitors, volledig eigendom van gegevens en geen terugkerende kosten. Openbare statuspagina's en meerkanaals waarschuwingen via Telegram, Slack, Discord, e-mail en Matrix houden je team en gebruikers op de hoogte wanneer incidenten zich voordoen.
Belangrijkste kenmerken van Checkcle
Uptime Monitoring
Bewaak HTTP-, TCP-, DNS- en ping-eindpunten met configureerbare intervallen, responstijdregistratie en directe downtime-waarschuwingen.
Serverinfrastructuurmeetgegevens
Monitor CPU-, RAM-, schijf- en netwerkgebruik op Linux- en Windows-servers via een lichtgewicht installatie van een éénregelige agent.
SSL en Domeintracking
Bewaak het SSL-certificaatverloop en de domeinstatus om onverwachte storingen door verlopen of verkeerd geconfigureerde certificaten te voorkomen.
Openbare Statuspagina's
Deel live operationele status met gebruikers en belanghebbenden via aanpasbare openbare statuspagina's.
Meerkanaals meldingen
Verstuur incidentmeldingen naar Telegram, Slack, Discord, E-mail en Matrix met aanpasbare waarschuwingssjablonen.
Waarom Checkcle op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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