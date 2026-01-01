Checkcle is een full-stack monitoringplatform dat DevOps-teams en systeembeheerders een uniform overzicht geeft over websites, API's, servers en SSL-certificaten vanaf één enkel zelfgehost dashboard. Het monitort HTTP-, TCP-, DNS- en ping-endpoints naast Linux- en Windows-servermetrics — CPU, RAM, schijf en netwerk — alles in realtime.

In tegenstelling tot SaaS-monitoringtools die per monitor of per gebruiker kosten in rekening brengen, betekent het zelf hosten van Checkcle op je eigen VPS onbeperkte monitors, volledig eigendom van gegevens en geen terugkerende kosten. Openbare statuspagina's en meerkanaals waarschuwingen via Telegram, Slack, Discord, e-mail en Matrix houden je team en gebruikers op de hoogte wanneer incidenten zich voordoen.