Blinko is een zelfgehost platform dat snelle notitieopname, taakbeheer en AI-verbeterd zoeken verenigt in één enkele applicatie. De microblogging-achtige interface is geoptimaliseerd om ideeën direct vast te leggen, terwijl volledige Markdown-ondersteuning, tagging en optionele AI-integratie met OpenAI of Ollama die ideeën georganiseerd en vindbaar houden in de loop van de tijd.

In tegenstelling tot commerciële notitie-apps, houdt het zelf hosten van Blinko elke gedachte, elk plan en elke onderzoeksnotitie volledig binnen jouw infrastructuur — geen analyse door derden, geen opslaglimieten en geen kosten per query. Notities kunnen privé blijven of openbaar worden gedeeld vanuit dezelfde implementatie.