Implementeer Blinko met één-klik-installatie.
Open-source AI-aangedreven platform voor notities met microblogging, taakbeheer en intelligente zoekfuncties.
Kies een VPS-plan voor Blinko
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Blinko kunt bouwen
Blinko is een zelfgehost platform dat snelle notitieopname, taakbeheer en AI-verbeterd zoeken verenigt in één enkele applicatie. De microblogging-achtige interface is geoptimaliseerd om ideeën direct vast te leggen, terwijl volledige Markdown-ondersteuning, tagging en optionele AI-integratie met OpenAI of Ollama die ideeën georganiseerd en vindbaar houden in de loop van de tijd.
In tegenstelling tot commerciële notitie-apps, houdt het zelf hosten van Blinko elke gedachte, elk plan en elke onderzoeksnotitie volledig binnen jouw infrastructuur — geen analyse door derden, geen opslaglimieten en geen kosten per query. Notities kunnen privé blijven of openbaar worden gedeeld vanuit dezelfde implementatie.
Belangrijkste kenmerken van Blinko
Naadloze vastlegging
De invoer in microblogging-stijl laat je ideeën binnen enkele seconden vastleggen, zonder door mappenstructuren te navigeren of eerst sjablonen te kiezen.
AI-aangedreven zoekfunctie
Verbind OpenAI of een lokaal Ollama-model om je notities in gewone taal te doorzoeken en relevante vermeldingen te vinden, zelfs als je de exacte trefwoorden niet meer weet.
Markdown en Taakondersteuning
Formatteer notities met volledige Markdown en integreer takenlijsten, zodat dezelfde tool zowel snelle notities als gestructureerde projecttracking beheert.
Openbare of privénotities
Kies de zichtbaarheid per notitie, zodat je een privé kennisbank kunt onderhouden terwijl je selectief content publiceert als microblog, zonder een apart platform.
Gegevensoverdraagbaarheid
Automatische back-ups en import-/exportfunctionaliteit zorgen ervoor dat je notities toegankelijk en migreerbaar blijven, ongeacht platformwijzigingen.
Waarom Blinko op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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