Firefly is een gestroomlijnde WireGuard VPN-server die de krachtige, moderne cryptografie van WireGuard combineert met een toegankelijke webinterface voor het beheren van clients, het genereren van configuraties en het monitoren van verbindingen. Het elimineert de complexiteit van de traditionele WireGuard-installatie, waardoor je binnen enkele minuten, in plaats van uren, een veilige VPN kunt laten draaien.

Door Firefly op je eigen VPS te implementeren, krijg je een dedicated publiek IP-adres voor betrouwbare VPN-toegang, bandbreedte van enterprise-kwaliteit zonder ISP-beperking, en volledige onafhankelijkheid van externe VPN-providers die verkeer loggen of te maken krijgen met onverwachte storingen.