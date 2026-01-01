Implementeer Firefly met een één-klik-installatie.
Eenvoudige WireGuard VPN-server met een webbeheerinterface voor het aanmaken en beheren van veilige VPN-verbindingen zonder netwerkkennis.
Kies een VPS-plan voor Firefly
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Firefly kunt bouwen
Firefly is een gestroomlijnde WireGuard VPN-server die de krachtige, moderne cryptografie van WireGuard combineert met een toegankelijke webinterface voor het beheren van clients, het genereren van configuraties en het monitoren van verbindingen. Het elimineert de complexiteit van de traditionele WireGuard-installatie, waardoor je binnen enkele minuten, in plaats van uren, een veilige VPN kunt laten draaien.
Door Firefly op je eigen VPS te implementeren, krijg je een dedicated publiek IP-adres voor betrouwbare VPN-toegang, bandbreedte van enterprise-kwaliteit zonder ISP-beperking, en volledige onafhankelijkheid van externe VPN-providers die verkeer loggen of te maken krijgen met onverwachte storingen.
Belangrijkste kenmerken van Firefly
1-klik-klantinstallatie
Genereer WireGuard clientconfiguraties en QR-codes voor mobiele apparaten direct vanuit de web-UI — geen kennis van de commandoregel vereist.
Automatische SSL-certificaten
Firefly biedt automatisch gratis SSL-certificaten, waardoor de beheerinterface wordt beveiligd zonder handmatige certificaatconfiguratie.
Cross-platform Klanten
Werkt met alle officiële WireGuard-clients op iOS, Android, Windows, macOS en Linux — verbind elk apparaat met één configuratiebestand.
Realtime monitoring
Dashboard toont actieve verbindingen en bandbreedtegebruik per client, zodat je altijd weet wie er verbonden is en hoeveel verkeer ze gebruiken.
Geen Systeem WireGuard nodig
Draait volledig in Docker zonder dat WireGuard op het hostbesturingssysteem geïnstalleerd hoeft te worden, wat de implementatie vereenvoudigt en het hostsysteem schoon houdt.
Waarom Firefly op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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