Implementeer Reactive Resume met één klik installatie.
Gratis, open-source cv-bouwer die je carrièregegevens op je eigen server bewaart, niet in een cloud van derden.
Kies een VPS-plan voor Reactive Resume
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Reactive Resume kunt bouwen
Reactive Resume is een privacy-eerst, open source cv-bouwer die je volledige eigendom geeft over je carrièregegevens. In tegenstelling tot SaaS cv-tools die je informatie opslaan op servers van derden, betekent zelf-hosten op een VPS dat je gegevens je infrastructuur nooit verlaten. Maak gepolijste cv's met behulp van 14+ professioneel ontworpen sjablonen, bekijk wijzigingen in realtime en exporteer pixel-perfecte PDF's — allemaal zonder een account aan te maken op het platform van iemand anders.
Deze implementatie bundelt alles wat nodig is: PostgreSQL voor gebruikersgegevens, een headless Chrome-renderer voor PDF-generatie en een lokale S3-compatibele bestandsopslag. Optionele AI-schrijfhulp is beschikbaar via OpenAI, Google Gemini of Anthropic Claude als je een API-sleutel opgeeft.
Belangrijkste kenmerken van Reactive Resume
14+ CV Sjablonen
Kies uit professioneel ontworpen templates en pas lettertypen, kleuren en lay-outs aan, zodat ze aansluiten bij jouw persoonlijke stijl.
Pixel-nauwkeurige PDF-export
PDF's genereren via een ingebouwde headless Chrome-renderer — geen externe service of browserplug-in vereist.
Openbare deelbare links
Deel je cv via een unieke URL die altijd je nieuwste bewerkingen weerspiegelt zonder bestanden opnieuw te versturen.
AI-schrijfassistentie
Verbeter de inhoud van je cv met suggesties van OpenAI, Google Gemini of Anthropic Claude met behulp van je eigen API-sleutel.
Twee-factor-authenticatie
Beveilig accounts met TOTP-gebaseerde 2FA en optionele passkey-ondersteuning voor wachtwoordloos inloggen.
Waarom Reactive Resume op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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