Reactive Resume is een privacy-eerst, open source cv-bouwer die je volledige eigendom geeft over je carrièregegevens. In tegenstelling tot SaaS cv-tools die je informatie opslaan op servers van derden, betekent zelf-hosten op een VPS dat je gegevens je infrastructuur nooit verlaten. Maak gepolijste cv's met behulp van 14+ professioneel ontworpen sjablonen, bekijk wijzigingen in realtime en exporteer pixel-perfecte PDF's — allemaal zonder een account aan te maken op het platform van iemand anders.

Deze implementatie bundelt alles wat nodig is: PostgreSQL voor gebruikersgegevens, een headless Chrome-renderer voor PDF-generatie en een lokale S3-compatibele bestandsopslag. Optionele AI-schrijfhulp is beschikbaar via OpenAI, Google Gemini of Anthropic Claude als je een API-sleutel opgeeft.