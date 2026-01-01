Implementeer Neo4j met één-klik-installatie.
De wereldwijd toonaangevende open-source grafendatabase, gebouwd voor het opslaan en opvragen van diep verbonden gegevens op grote schaal.
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Wat je met Neo4j kunt bouwen
Neo4j is 's werelds meest gebruikte graafdatabase, die gegevens opslaat als knooppunten en relaties in plaats van rijen en tabellen. Dit native graafmodel maakt het uitzonderlijk snel in het doorlopen van verbindingen — of je nu het kortste pad tussen twee personen vindt, fraudenetwerken detecteert of productaanbevelingen genereert — zonder de kostbare joins die relationele databases vertragen bij problemen met verbonden gegevens.
Neo4j zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je datamodel, geheugenconfiguratie en toegangsrechten. Je vermijdt cloudkosten per query, terwijl je gevoelige relatiegegevens — zoals gebruikersnetwerken, transactiegrafieken en organisatorische hiërarchieën — volledig op infrastructuur houdt die jij beheert.
Belangrijkste kenmerken van Neo4j
Native Graafopslag
Gegevens worden fysiek opgeslagen als knopen en relaties, waardoor graafdoorlopen in constante tijd worden uitgevoerd, ongeacht de totale datasetgrootte — iets wat relationele databases niet kunnen evenaren.
Cypher Querytaal
Cypher is een expressieve, patroonherkennende querytaal die speciaal is gebouwd voor grafen, waarmee je complexe relatiequery's kunt beschrijven in een leesbare, SQL-achtige syntaxis.
Ingebouwde browser UI
Neo4j Browser biedt een interactieve visuele interface voor het schrijven van query's, het verkennen van je graaf en het weergeven van resultaten als interactieve knooppunt-relatiediagrammen.
ACID-transacties
Volledige ACID-conformiteit garandeert gegevensconsistentie en duurzaamheid, waardoor Neo4j geschikt is voor productieworkloads waar correctheid niet onderhandelbaar is.
REST & Bolt API's
Het Bolt binaire protocol en de HTTP REST API stellen elke applicatie in staat om verbinding te maken met Neo4j via officiële drivers die beschikbaar zijn voor Python, Java, JavaScript, Go, .NET en meer.
Graafalgoritmen
De Graph Data Science-bibliotheek biedt 65+ algoritmes — zoals PageRank, communitydetectie, padvinding — die direct op je graaf draaien zonder gegevens te exporteren.
Waarom Neo4j op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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