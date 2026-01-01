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De wereldwijd toonaangevende open-source grafendatabase, gebouwd voor het opslaan en opvragen van diep verbonden gegevens op grote schaal.

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KVM 1
17,99
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Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Neo4j kunt bouwen

Neo4j is 's werelds meest gebruikte graafdatabase, die gegevens opslaat als knooppunten en relaties in plaats van rijen en tabellen. Dit native graafmodel maakt het uitzonderlijk snel in het doorlopen van verbindingen — of je nu het kortste pad tussen twee personen vindt, fraudenetwerken detecteert of productaanbevelingen genereert — zonder de kostbare joins die relationele databases vertragen bij problemen met verbonden gegevens.

Neo4j zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je datamodel, geheugenconfiguratie en toegangsrechten. Je vermijdt cloudkosten per query, terwijl je gevoelige relatiegegevens — zoals gebruikersnetwerken, transactiegrafieken en organisatorische hiërarchieën — volledig op infrastructuur houdt die jij beheert.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Neo4j

Native Graafopslag

Gegevens worden fysiek opgeslagen als knopen en relaties, waardoor graafdoorlopen in constante tijd worden uitgevoerd, ongeacht de totale datasetgrootte — iets wat relationele databases niet kunnen evenaren.

Cypher Querytaal

Cypher is een expressieve, patroonherkennende querytaal die speciaal is gebouwd voor grafen, waarmee je complexe relatiequery's kunt beschrijven in een leesbare, SQL-achtige syntaxis.

Ingebouwde browser UI

Neo4j Browser biedt een interactieve visuele interface voor het schrijven van query's, het verkennen van je graaf en het weergeven van resultaten als interactieve knooppunt-relatiediagrammen.

ACID-transacties

Volledige ACID-conformiteit garandeert gegevensconsistentie en duurzaamheid, waardoor Neo4j geschikt is voor productieworkloads waar correctheid niet onderhandelbaar is.

REST & Bolt API's

Het Bolt binaire protocol en de HTTP REST API stellen elke applicatie in staat om verbinding te maken met Neo4j via officiële drivers die beschikbaar zijn voor Python, Java, JavaScript, Go, .NET en meer.

Graafalgoritmen

De Graph Data Science-bibliotheek biedt 65+ algoritmes — zoals PageRank, communitydetectie, padvinding — die direct op je graaf draaien zonder gegevens te exporteren.

Waarom Neo4j op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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