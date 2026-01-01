Neo4j is 's werelds meest gebruikte graafdatabase, die gegevens opslaat als knooppunten en relaties in plaats van rijen en tabellen. Dit native graafmodel maakt het uitzonderlijk snel in het doorlopen van verbindingen — of je nu het kortste pad tussen twee personen vindt, fraudenetwerken detecteert of productaanbevelingen genereert — zonder de kostbare joins die relationele databases vertragen bij problemen met verbonden gegevens.

Neo4j zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je datamodel, geheugenconfiguratie en toegangsrechten. Je vermijdt cloudkosten per query, terwijl je gevoelige relatiegegevens — zoals gebruikersnetwerken, transactiegrafieken en organisatorische hiërarchieën — volledig op infrastructuur houdt die jij beheert.