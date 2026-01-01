Implementeer JupyterLab met Ã©Ã©n klik installatie.
Volgende generatie webgebaseerde IDE voor interactieve notebooks, terminals en code-editors in een uniforme data science-omgeving.
Kies een VPS-plan voor JupyterLab
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met JupyterLab kunt bouwen
JupyterLab is de moderne opvolger van Jupyter Notebook en biedt een flexibele interface met meerdere panelen die interactieve notebooks, een terminal, een code-editor, een bestandsbrowser en uitvoerweergaven combineert in Ã©Ã©n browsergebaseerde werkruimte. Het ondersteunt meer dan 40 taalkernels en integreert met Git, databases en cloudopslag via een rijk extensie-ecosysteem.
JupyterLab hosten op een VPS geeft datawetenschappers en onderzoekers toegewijde rekenresources zonder limieten voor uitvoeringstijd, geheugenbeperkingen en sessieresets. Je geÃ¯nstalleerde pakketten, geconfigureerde omgevingen en gecachte datasets blijven behouden tussen sessies, waardoor de constante herinstallatiecyclus die gebruikelijk is bij cloud notebook-services wordt geÃ«limineerd.
Belangrijkste kenmerken van JupyterLab
Verenigde Workspace
Werk tegelijkertijd met notebooks, terminals, teksteditors en bestandsbrowsers in een aanpasbare interface met meerdere panelen â€” geen contextwisseling tussen tools.
Meertalige Kernels
Gebruik Python, R, Julia en 40+ andere taalkernen, en wissel daartussen binnen dezelfde sessie om de beste tool voor elke taak te gebruiken.
Ingebouwde Terminal
Installeer pakketten met pip of conda, beheer Git-repositories en voer systeemcommando's uit direct vanuit de browser zonder een aparte SSH-client.
Realtime samenwerking
Deel notebooksessies met teamgenoten voor gelijktijdig bewerken, waardoor live paaranalyse en gezamenlijke modelontwikkeling mogelijk wordt.
Extensie-ecosysteem
Breid JupyterLab uit met Git-integratie, databaseconnectoren, variabele-inspecteurs en visualisatietools via een groeiende bibliotheek van community-extensies.
Waarom JupyterLab op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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