JupyterLab is de moderne opvolger van Jupyter Notebook en biedt een flexibele interface met meerdere panelen die interactieve notebooks, een terminal, een code-editor, een bestandsbrowser en uitvoerweergaven combineert in Ã©Ã©n browsergebaseerde werkruimte. Het ondersteunt meer dan 40 taalkernels en integreert met Git, databases en cloudopslag via een rijk extensie-ecosysteem.

JupyterLab hosten op een VPS geeft datawetenschappers en onderzoekers toegewijde rekenresources zonder limieten voor uitvoeringstijd, geheugenbeperkingen en sessieresets. Je geÃ¯nstalleerde pakketten, geconfigureerde omgevingen en gecachte datasets blijven behouden tussen sessies, waardoor de constante herinstallatiecyclus die gebruikelijk is bij cloud notebook-services wordt geÃ«limineerd.