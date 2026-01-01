Implementeer Mailpit met één-klik-installatie.
Lichtgewicht e-mailtesttool die SMTP-berichten opvangt en deze weergeeft in een browsergebaseerde inbox.
Kies een VPS-plan voor Mailpit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mailpit kunt bouwen
Mailpit is een open-source e-mailtest- en debugtool, gebouwd voor ontwikkelaars. Het draait een ingebouwde SMTP-server die alle uitgaande e-mail van je applicaties onderschept en de onderschepte berichten weergeeft in een overzichtelijke, doorzoekbare webinbox — zonder ooit e-mail naar echte ontvangers te sturen. Dit maakt het veilig om e-mailnotificatiestromen te testen, e-mailsjablonen te verfijnen en SMTP-configuraties te verifiëren in ontwikkel- en stagingomgevingen.
Mailpit is de moderne, actief onderhouden vervanging voor MailHog (dat niet langer wordt onderhouden). Het wordt geleverd als één lichtgewicht binair bestand met een snelle, door SQLite ondersteunde berichtenopslag, full-text zoekfunctie, HTML-e-mailweergave, een REST API en optionele SMTP- en UI-authenticatie — allemaal met een verwaarloosbare geheugenvoetafdruk.
Belangrijkste kenmerken van Mailpit
SMTP-e-mailvastlegging
Fungeert als een kant-en-klare SMTP-server die uitgaande e-mail van elke applicatie onderschept, en zo onbedoelde levering aan echte e-mailadressen tijdens de ontwikkeling voorkomt.
Browsergebaseerde inbox
Bekijk, zoek en inspecteer alle vastgelegde berichten in een responsieve web-UI met volledige HTML-weergave, bronweergave en een mobielvriendelijke lay-out.
REST API-toegang
Berichten opvragen, verwijderen en beheren, programmatisch via een gedocumenteerde REST API, waardoor integratie met geautomatiseerde testsuites en CI/CD-pipelines mogelijk is.
Fulltext zoeken
Zoek in onderwerpregels, afzender- en ontvangeradressen en berichttekst om snel specifieke e-mails te vinden tijdens het testen.
Berichttagging
Berichten automatisch taggen op type — HTML, bijlagen, inline afbeeldingen — voor snelle visuele filtering over grote hoeveelheden test-e-mails.
Waarom Mailpit op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.