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Lichtgewicht e-mailtesttool die SMTP-berichten opvangt en deze weergeeft in een browsergebaseerde inbox.

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1 vCPU core
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50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
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32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
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Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Mailpit kunt bouwen

Mailpit is een open-source e-mailtest- en debugtool, gebouwd voor ontwikkelaars. Het draait een ingebouwde SMTP-server die alle uitgaande e-mail van je applicaties onderschept en de onderschepte berichten weergeeft in een overzichtelijke, doorzoekbare webinbox — zonder ooit e-mail naar echte ontvangers te sturen. Dit maakt het veilig om e-mailnotificatiestromen te testen, e-mailsjablonen te verfijnen en SMTP-configuraties te verifiëren in ontwikkel- en stagingomgevingen.

Mailpit is de moderne, actief onderhouden vervanging voor MailHog (dat niet langer wordt onderhouden). Het wordt geleverd als één lichtgewicht binair bestand met een snelle, door SQLite ondersteunde berichtenopslag, full-text zoekfunctie, HTML-e-mailweergave, een REST API en optionele SMTP- en UI-authenticatie — allemaal met een verwaarloosbare geheugenvoetafdruk.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Mailpit

SMTP-e-mailvastlegging

Fungeert als een kant-en-klare SMTP-server die uitgaande e-mail van elke applicatie onderschept, en zo onbedoelde levering aan echte e-mailadressen tijdens de ontwikkeling voorkomt.

Browsergebaseerde inbox

Bekijk, zoek en inspecteer alle vastgelegde berichten in een responsieve web-UI met volledige HTML-weergave, bronweergave en een mobielvriendelijke lay-out.

REST API-toegang

Berichten opvragen, verwijderen en beheren, programmatisch via een gedocumenteerde REST API, waardoor integratie met geautomatiseerde testsuites en CI/CD-pipelines mogelijk is.

Fulltext zoeken

Zoek in onderwerpregels, afzender- en ontvangeradressen en berichttekst om snel specifieke e-mails te vinden tijdens het testen.

Berichttagging

Berichten automatisch taggen op type — HTML, bijlagen, inline afbeeldingen — voor snelle visuele filtering over grote hoeveelheden test-e-mails.

Waarom Mailpit op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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