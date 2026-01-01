Mailpit is een open-source e-mailtest- en debugtool, gebouwd voor ontwikkelaars. Het draait een ingebouwde SMTP-server die alle uitgaande e-mail van je applicaties onderschept en de onderschepte berichten weergeeft in een overzichtelijke, doorzoekbare webinbox — zonder ooit e-mail naar echte ontvangers te sturen. Dit maakt het veilig om e-mailnotificatiestromen te testen, e-mailsjablonen te verfijnen en SMTP-configuraties te verifiëren in ontwikkel- en stagingomgevingen.

Mailpit is de moderne, actief onderhouden vervanging voor MailHog (dat niet langer wordt onderhouden). Het wordt geleverd als één lichtgewicht binair bestand met een snelle, door SQLite ondersteunde berichtenopslag, full-text zoekfunctie, HTML-e-mailweergave, een REST API en optionele SMTP- en UI-authenticatie — allemaal met een verwaarloosbare geheugenvoetafdruk.