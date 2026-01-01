Inngest is een open-source workfloworkestratie-engine waarmee je betrouwbare achtergrondfuncties, gebeurtenisgestuurde workflows en geplande taken direct in je applicatiecode kunt schrijven. Het verwerkt automatisch herhalingen, gelijktijdigheid, throttling en stapfunctielogica, zodat je applicatiecode zich richt op bedrijfslogica in plaats van infrastructuurkwesties.

Zelf Inngest hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over uitvoering, data en configuratie. Het wordt standaard geleverd met ingebouwde SQLite-persistentie en een in-memory wachtrij, zodat je het volledige platform kunt draaien zonder externe database- of message broker-services nodig te hebben.