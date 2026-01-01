Implementeer Inngest met één-klik-installatie.
Workflow-orkestratieplatform voor het uitvoeren van betrouwbare achtergrondfuncties, geplande taken en AI-workflows.
Kies een VPS-plan voor Inngest
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Inngest kunt bouwen
Inngest is een open-source workfloworkestratie-engine waarmee je betrouwbare achtergrondfuncties, gebeurtenisgestuurde workflows en geplande taken direct in je applicatiecode kunt schrijven. Het verwerkt automatisch herhalingen, gelijktijdigheid, throttling en stapfunctielogica, zodat je applicatiecode zich richt op bedrijfslogica in plaats van infrastructuurkwesties.
Zelf Inngest hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over uitvoering, data en configuratie. Het wordt standaard geleverd met ingebouwde SQLite-persistentie en een in-memory wachtrij, zodat je het volledige platform kunt draaien zonder externe database- of message broker-services nodig te hebben.
Belangrijkste kenmerken van Inngest
Betrouwbare achtergrondtaken
Voer achtergrondtaken uit met automatische herpogingen, exponentiële back-off en ingebouwde foutafhandeling — geen aanvullende infrastructuur vereist.
Step Function-werkstromen
Stel meerstapsworkflows samen waarbij elke stap individueel opnieuw wordt geprobeerd en in de cache wordt opgeslagen, waardoor complexe orkestratie bestand is tegen tijdelijke storingen.
Gebeurtenisgestuurde uitvoering
Activeer functies vanuit applicatiegebeurtenissen met een eenvoudige gebeurtenissleutel, waardoor ontkoppelde, reactieve architecturen tussen services mogelijk worden.
AI-workflowondersteuning
Orkestreer langlopende AI-pijplijnen met ingebouwde ondersteuning voor gelijktijdigheidslimieten, snelheidsbeperking en checkpointing op stapniveau.
Ingebouwde Dev-server
Ontwikkel en test workflows lokaal met een complete gebruikersinterface die de gebeurtenisgeschiedenis, functie-uitvoeringen en staptraceringen in realtime toont.
Waarom Inngest op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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