Coder is het toonaangevende open-sourceplatform voor zelf-gehoste cloudontwikkelomgevingen, gebruikt door engineeringorganisaties om hun ontwikkelaarsinfrastructuur te standaardiseren, beveiligen en schalen. Platformteams definiëren werkruimtes als Terraform-sjablonen — waarbij de IDE, afhankelijkheden, resource-allocatie en netwerktoegang worden gespecificeerd — en ontwikkelaars zetten consistente, direct-codeerbare omgevingen op in minuten, in plaats van dagen te besteden aan lokale configuratie.

Coder zelf hosten op je VPS betekent dat broncode en inloggegevens je infrastructuur nooit verlaten, en voldoet aan strenge beveiligings- en compliance-eisen. De Docker-socketintegratie laat Coder container-gebaseerde werkruimtes direct op de host provisioneren, waardoor elke ontwikkelaar geïsoleerde omgevingen krijgt die worden ondersteund door de rekenkracht van je VPS, terwijl je de gecentraliseerde controle behoudt over resources, auditlogs en toegangsbeleid.