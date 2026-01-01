Implementeer Coder met één-klik installatie.
Open-source platform voor het provisioneren van zelf-gehoste cloudontwikkelomgevingen vanaf Terraform-sjablonen op je eigen infrastructuur.
Kies een VPS-plan voor Coder
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Coder kunt bouwen
Coder is het toonaangevende open-sourceplatform voor zelf-gehoste cloudontwikkelomgevingen, gebruikt door engineeringorganisaties om hun ontwikkelaarsinfrastructuur te standaardiseren, beveiligen en schalen. Platformteams definiëren werkruimtes als Terraform-sjablonen — waarbij de IDE, afhankelijkheden, resource-allocatie en netwerktoegang worden gespecificeerd — en ontwikkelaars zetten consistente, direct-codeerbare omgevingen op in minuten, in plaats van dagen te besteden aan lokale configuratie.
Coder zelf hosten op je VPS betekent dat broncode en inloggegevens je infrastructuur nooit verlaten, en voldoet aan strenge beveiligings- en compliance-eisen. De Docker-socketintegratie laat Coder container-gebaseerde werkruimtes direct op de host provisioneren, waardoor elke ontwikkelaar geïsoleerde omgevingen krijgt die worden ondersteund door de rekenkracht van je VPS, terwijl je de gecentraliseerde controle behoudt over resources, auditlogs en toegangsbeleid.
Belangrijkste kenmerken van Coder
Terraform-werkruimtesjablonen
Definieer reproduceerbare ontwikkelomgevingen als code en lever consistente werkruimtes voor elke ontwikkelaar met één klik.
Elke IDE ondersteund
Ontwikkelaars maken verbinding met VS Code, JetBrains of browsergebaseerde editors via SSH zonder hun voorkeurswerkstroom te wijzigen.
Autostart en autostop
Werkruimtes starten automatisch bij toegang en stoppen volgens een schema, waardoor inactief resourceverbruik en infrastructuurkosten worden verminderd.
SSO en auditlogging
Integreer met OIDC, GitHub of bedrijfsidentiteitsproviders en behoud volledige auditsporen voor beveiliging en naleving.
Resourcequota
Stel CPU- en geheugenlimieten per gebruiker in om te voorkomen dat op hol geslagen werkruimtes alle beschikbare VPS-bronnen verbruiken.
Waarom Coder op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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