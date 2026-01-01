Implementeer OpenBao met één-klik-installatie.
Open source platform voor geheimbeheer voor het veilig opslaan van API-sleutels, wachtwoorden, certificaten en andere gevoelige gegevens.
Kies een VPS-plan voor OpenBao
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenBao kunt bouwen
OpenBao is een door de community gedreven open-source fork van HashiCorp Vault, gebouwd om veilig, gecentraliseerd secretsbeheer te bieden voor teams en applicaties. Hiermee kun je dynamische secrets, encryptiesleutels en inloggegevens opslaan, openen en roteren via een uniforme API, zonder gevoelige gegevens te verspreiden over configuratiebestanden of omgevingsvariabelen.
OpenBao zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je secrets je infrastructuur nooit verlaten — er zijn geen gebruiksbeperkingen, geen vendor lock-in en geen risico dat een SaaS-provider toegang krijgt tot je inloggegevens. Je krijgt de volledige Vault-compatibele functieset onder jouw controle.
Belangrijkste kenmerken van OpenBao
Dynamische geheimen
Genereer kortstondige inloggegevens op aanvraag voor databases en cloudproviders, die automatisch worden ingetrokken wanneer ze niet langer nodig zijn.
Versleutelde sleutelwaarde opslag
Bewaar willekeurige geheimen in rust met AES-256-GCM-versleuteling, zodat gevoelige waarden nooit op schijf worden blootgesteld.
Granulaire toegangscontrole
Definieer beleidsgebaseerde toegangsregels die beperken welke services en gebruikers specifieke geheime paden kunnen lezen, schrijven of weergeven.
Meerdere authenticatiemethoden
Authenticeer applicaties en gebruikers via tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT en andere methoden zonder je workflow te wijzigen.
Volledige auditlogging
Elke aanvraag en elk antwoord wordt gelogd naar fraudebestendige auditlogboeken, waardoor je een compleet spoor hebt voor compliance en incidentrespons.
HTTP-API en CLI
Integreer het ophalen van geheimen in elke taal of pijplijn met behulp van de REST API of de platformonafhankelijke bao CLI.
Waarom OpenBao op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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