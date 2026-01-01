OpenBao is een door de community gedreven open-source fork van HashiCorp Vault, gebouwd om veilig, gecentraliseerd secretsbeheer te bieden voor teams en applicaties. Hiermee kun je dynamische secrets, encryptiesleutels en inloggegevens opslaan, openen en roteren via een uniforme API, zonder gevoelige gegevens te verspreiden over configuratiebestanden of omgevingsvariabelen.

OpenBao zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je secrets je infrastructuur nooit verlaten — er zijn geen gebruiksbeperkingen, geen vendor lock-in en geen risico dat een SaaS-provider toegang krijgt tot je inloggegevens. Je krijgt de volledige Vault-compatibele functieset onder jouw controle.