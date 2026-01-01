Implementeer Snipe-IT met één klik installatie.
Gratis open-source IT-assetbeheer voor het bijhouden van hardware, softwarelicenties en afschrijving binnen je organisatie.
Kies een VPS-plan voor Snipe-IT
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Snipe-IT kunt bouwen
Snipe-IT is een krachtig, open-source IT-activabeheersysteem gebouwd op Laravel dat organisaties helpt bij het bijhouden van hardware-activa, softwarelicenties, accessoires en verbruiksartikelen gedurende hun hele levenscyclus. Met meer dan 13.000 GitHub-sterren biedt het functies van bedrijfsniveau, waaronder incheck-/uitcheckworkflows, afschrijvingstracking, garantiebeheer en uitgebreide rapportage – dit alles zonder dure licentiekosten.
Door Snipe-IT zelf te hosten op je VPS krijg je volledige eigendom van gevoelige activa- en licentiegegevens, zonder terugkerende kosten per gebruiker of per activa. De door MariaDB ondersteunde implementatie schaalt van kleine teams naar grote ondernemingen, waarbij duizenden activa worden beheerd en snelle zoekopdrachten worden gehandhaafd voor barcodescanning, rapportage en REST API-integraties.
Belangrijkste kenmerken van Snipe-IT
Activa inchecken/uitchecken
Houd precies bij wie welk bedrijfsmiddel op elk moment heeft met een gestroomlijnde in- en uitcheckworkflow en automatische e-mailmeldingen.
Licentiebeheer
Beheer softwarelicentiesleutels, het aantal plaatsen en verlengingsdata om de naleving te handhaven en over- of onderlicentiëring te voorkomen.
Afschrijvingsregistratie
Bereken activa-afschrijving met behulp van lineaire of degressieve afschrijvingsmethoden voor nauwkeurige financiële verslaglegging en boekhouding.
Streepjescode en QR-codes
Genereer en scan barcodes of QR-codes voor elk activum, waardoor snelle fysieke audits en mobielvriendelijk voorraadbeheer mogelijk worden.
REST API en Rapportage
Exporteer data naar CSV of Excel en integreer met externe systemen via een volledige REST API voor automatisering en business intelligence workflows.
Waarom Snipe-IT op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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