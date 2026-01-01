Snipe-IT is een krachtig, open-source IT-activabeheersysteem gebouwd op Laravel dat organisaties helpt bij het bijhouden van hardware-activa, softwarelicenties, accessoires en verbruiksartikelen gedurende hun hele levenscyclus. Met meer dan 13.000 GitHub-sterren biedt het functies van bedrijfsniveau, waaronder incheck-/uitcheckworkflows, afschrijvingstracking, garantiebeheer en uitgebreide rapportage – dit alles zonder dure licentiekosten.

Door Snipe-IT zelf te hosten op je VPS krijg je volledige eigendom van gevoelige activa- en licentiegegevens, zonder terugkerende kosten per gebruiker of per activa. De door MariaDB ondersteunde implementatie schaalt van kleine teams naar grote ondernemingen, waarbij duizenden activa worden beheerd en snelle zoekopdrachten worden gehandhaafd voor barcodescanning, rapportage en REST API-integraties.