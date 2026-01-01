Tot wel 69% korting op Snipe-IT

Implementeer Snipe-IT met één klik installatie.

Gratis open-source IT-assetbeheer voor het bijhouden van hardware, softwarelicenties en afschrijving binnen je organisatie.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Implementeer Snipe-IT met één klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Snipe-IT kunt bouwen

Snipe-IT is een krachtig, open-source IT-activabeheersysteem gebouwd op Laravel dat organisaties helpt bij het bijhouden van hardware-activa, softwarelicenties, accessoires en verbruiksartikelen gedurende hun hele levenscyclus. Met meer dan 13.000 GitHub-sterren biedt het functies van bedrijfsniveau, waaronder incheck-/uitcheckworkflows, afschrijvingstracking, garantiebeheer en uitgebreide rapportage – dit alles zonder dure licentiekosten.

Door Snipe-IT zelf te hosten op je VPS krijg je volledige eigendom van gevoelige activa- en licentiegegevens, zonder terugkerende kosten per gebruiker of per activa. De door MariaDB ondersteunde implementatie schaalt van kleine teams naar grote ondernemingen, waarbij duizenden activa worden beheerd en snelle zoekopdrachten worden gehandhaafd voor barcodescanning, rapportage en REST API-integraties.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Snipe-IT

Activa inchecken/uitchecken

Houd precies bij wie welk bedrijfsmiddel op elk moment heeft met een gestroomlijnde in- en uitcheckworkflow en automatische e-mailmeldingen.

Licentiebeheer

Beheer softwarelicentiesleutels, het aantal plaatsen en verlengingsdata om de naleving te handhaven en over- of onderlicentiëring te voorkomen.

Afschrijvingsregistratie

Bereken activa-afschrijving met behulp van lineaire of degressieve afschrijvingsmethoden voor nauwkeurige financiële verslaglegging en boekhouding.

Streepjescode en QR-codes

Genereer en scan barcodes of QR-codes voor elk activum, waardoor snelle fysieke audits en mobielvriendelijk voorraadbeheer mogelijk worden.

REST API en Rapportage

Exporteer data naar CSV of Excel en integreer met externe systemen via een volledige REST API voor automatisering en business intelligence workflows.

Waarom Snipe-IT op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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