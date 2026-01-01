Sonarr is een uitgebreide beheerder van tv-series en persoonlijke videorecorder voor Usenet- en BitTorrent-gebruikers. Het houdt RSS-feeds in de gaten voor nieuwe afleveringen, downloadt deze automatisch via je favoriete downloadclient en organiseert de resulterende bestanden met een consistente naamgeving — allemaal zonder handmatige tussenkomst. Als kernlid van de arr-suite integreert Sonarr naadloos met Radarr, Prowlarr en mediaservers zoals Plex en Jellyfin.

Sonarr implementeren op je VPS betekent dat het 24/7 draait, nieuwe releases oppikt zodra ze verschijnen, zelfs wanneer je thuiscomputer uitstaat. Persistente opslag beschermt je bibliotheekconfiguraties en kwaliteitsprofielen, terwijl de REST API integratie mogelijk maakt met tools voor aanvraagbeheer om een volledig geautomatiseerd media-ecosysteem voor thuis op te bouwen.