Implementeer Sonarr met één-klik installatie.
Geautomatiseerd beheer van tv-series dat afleveringen monitort, downloadt, hernoemt en organiseert voor Usenet en torrents.
Kies een VPS-plan voor Sonarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Sonarr kunt bouwen
Sonarr is een uitgebreide beheerder van tv-series en persoonlijke videorecorder voor Usenet- en BitTorrent-gebruikers. Het houdt RSS-feeds in de gaten voor nieuwe afleveringen, downloadt deze automatisch via je favoriete downloadclient en organiseert de resulterende bestanden met een consistente naamgeving — allemaal zonder handmatige tussenkomst. Als kernlid van de arr-suite integreert Sonarr naadloos met Radarr, Prowlarr en mediaservers zoals Plex en Jellyfin.
Sonarr implementeren op je VPS betekent dat het 24/7 draait, nieuwe releases oppikt zodra ze verschijnen, zelfs wanneer je thuiscomputer uitstaat. Persistente opslag beschermt je bibliotheekconfiguraties en kwaliteitsprofielen, terwijl de REST API integratie mogelijk maakt met tools voor aanvraagbeheer om een volledig geautomatiseerd media-ecosysteem voor thuis op te bouwen.
Belangrijkste kenmerken van Sonarr
Geautomatiseerde Afleveringmonitoring
Volgt aankomende afleveringen via RSS-feeds en downloadt ze automatisch zodra nieuwe releases beschikbaar komen.
Kwaliteitsprofielbeheer
Stel de gewenste resoluties, codecs en bestandsgroottes per serie in, en laat Sonarr automatisch upgraden naar betere releases wanneer deze verschijnen.
Download Cliëntintegratie
Maakt verbinding met qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet en meer — ondersteunt zowel torrent- als Usenet-workflows vanuit één interface.
Mediaserver Synchroniseren
Activeert automatische bibliotheekupdates in Plex, Jellyfin, Emby en Kodi na elke download, waardoor je mediacenter up-to-date blijft zonder handmatige vernieuwingen.
Afhandeling van seizoenspakketten
Verwerkt intelligent seizoenpakketdownloads door individuele afleveringen te extraheren en deze te koppelen aan gemonitorde serie-items.
Waarom Sonarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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