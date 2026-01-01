Implementeer Beszel met één-klik-installatie.
Lichtgewicht servermonitoringplatform met Docker-containerstatistieken, historische gegevens en configureerbare waarschuwingen voor jouw infrastructuur.
Kies een VPS-plan voor Beszel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Beszel kunt bouwen
Beszel is een lichtgewicht servermonitoringplatform dat uitgebreide systeemmonitoring biedt — CPU, geheugen, schijf, netwerk, temperatuur, GPU, S.M.A.R.T. schijfgezondheid en Docker- en Podman-containerstatistieken — zonder de resource-overhead van volledige observability-stacks zoals Prometheus en Grafana. Gebouwd op PocketBase met een Go-backend, maakt het gebruik van een hub-and-agent-architectuur: de hub host de webinterface en slaat historische gegevens op, terwijl lichtgewicht agents op elke gemonitorde server draaien om metrics te verzamelen.
Als je Beszel zelf host, krijg je een monitoring-hub die onafhankelijk is van de servers die het monitort, zodat infrastructuurproblemen zichtbaar zijn, zelfs wanneer individuele systemen onder druk staan. Configureerbare waarschuwingen informeren je wanneer CPU-, geheugen-, schijf-, bandbreedte- of temperatuurdrempels worden overschreden, en automatische back-ups naar lokale schijf of S3-compatibele opslag beschermen je historische prestatiegegevens.
Belangrijkste kenmerken van Beszel
Docker-containermetrieken
Monitor CPU-, geheugen- en netwerkgebruik per container naast hostsysteemstatistieken, waardoor je een uniform overzicht krijgt van zowel de host als de gecontaineriseerde workloads.
Hub-en-agentarchitectuur
Eén enkele hub verzamelt gegevens van een onbeperkt aantal agents die draaien op externe servers, waardoor je jouw hele vloot eenvoudig kunt monitoren vanaf één dashboard.
Configureerbare meldingen
Stel drempels in voor elke gemonitorde meting — CPU-belasting, schijfgebruik, temperatuur, bandbreedte — en ontvang meldingen voordat problemen gebruikers beïnvloeden.
Historische gegevensbewaring
Prestatiegeschiedenis wordt opgeslagen in de database van de hub, waardoor langetermijntrendanalyse en capaciteitsplanning mogelijk zijn die verder gaan dan wat realtime dashboards alleen kunnen laten zien.
GPU- en S.M.A.R.T.-monitoring
Bewaak het GPU-gebruik van Nvidia, AMD en Intel naast S.M.A.R.T.-schijfgezondheidsgegevens om hardwaredegradatie te detecteren voordat dit storingen veroorzaakt.
Waarom Beszel op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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