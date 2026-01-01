Beszel is een lichtgewicht servermonitoringplatform dat uitgebreide systeemmonitoring biedt — CPU, geheugen, schijf, netwerk, temperatuur, GPU, S.M.A.R.T. schijfgezondheid en Docker- en Podman-containerstatistieken — zonder de resource-overhead van volledige observability-stacks zoals Prometheus en Grafana. Gebouwd op PocketBase met een Go-backend, maakt het gebruik van een hub-and-agent-architectuur: de hub host de webinterface en slaat historische gegevens op, terwijl lichtgewicht agents op elke gemonitorde server draaien om metrics te verzamelen.

Als je Beszel zelf host, krijg je een monitoring-hub die onafhankelijk is van de servers die het monitort, zodat infrastructuurproblemen zichtbaar zijn, zelfs wanneer individuele systemen onder druk staan. Configureerbare waarschuwingen informeren je wanneer CPU-, geheugen-, schijf-, bandbreedte- of temperatuurdrempels worden overschreden, en automatische back-ups naar lokale schijf of S3-compatibele opslag beschermen je historische prestatiegegevens.