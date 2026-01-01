Implementeer Microweber met één-klik-installatie.
Open source drag-and-drop website bouwer en CMS met ingebouwde e-commerce, aangedreven door Laravel.
Kies een VPS-plan voor Microweber
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Microweber kunt bouwen
Microweber is een open-source CMS en websitebouwer waarmee je pagina's, blogs en webshops kunt samenstellen door blokken rechtstreeks naar de live pagina te slepen — geen aparte admin-preview, geen template-codering. Gebouwd op Laravel en gelicentieerd onder MIT, wordt het geleverd met een complete e-commerce-engine, meertalige content en een modulesysteem dat standaard winkels, galerijen, contactformulieren en blogberichten omvat.
Door Microweber zelf te hosten op je eigen VPS houd je je sitebestanden, klantbestellingen en geüploade media volledig onder je controle, zonder kosten per site, zonder transactiekosten en zonder platformbeperkingen voor thema's of modules die je kunt installeren.
Belangrijkste kenmerken van Microweber
Live drag-and-drop editor
Bewerk pagina's direct op de front-end door blokken, tekst en afbeeldingen op hun plaats te slepen — de lay-out die je bouwt is precies wat bezoekers zien.
Ingebouwde e-commerce
Start een webshop met productcatalogi, winkelwagen, afrekenen en orderbeheer standaard inbegrepen — geen aparte plug-in of abonnement vereist.
Laravel-fundament
Gebouwd op het Laravel PHP-framework, wat ontwikkelaars een bekende MVC-structuur, Composer-pakketten en Eloquent ORM geeft voor het veilig uitbreiden van het platform.
Meertalige inhoud
Publiceer dezelfde site in meerdere talen met ingebouwde vertaaltools, zodat je internationale doelgroepen kunt bereiken zonder plugins van derden.
Module-ecosysteem
Voeg galerijen, contactformulieren, sliders, webshops en blogberichten toe als herbruikbare modules die op elke pagina kunnen worden geplaatst en visueel opnieuw kunnen worden geconfigureerd.
White-label thema's
Pas sjablonen, huisstijl en lay-outs vrijelijk aan onder de MIT-licentie — ideaal voor bureaus die websites bouwen voor klanten zonder leveranciersafhankelijkheid.
Waarom Microweber op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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