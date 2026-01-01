Microweber is een open-source CMS en websitebouwer waarmee je pagina's, blogs en webshops kunt samenstellen door blokken rechtstreeks naar de live pagina te slepen — geen aparte admin-preview, geen template-codering. Gebouwd op Laravel en gelicentieerd onder MIT, wordt het geleverd met een complete e-commerce-engine, meertalige content en een modulesysteem dat standaard winkels, galerijen, contactformulieren en blogberichten omvat.

Door Microweber zelf te hosten op je eigen VPS houd je je sitebestanden, klantbestellingen en geüploade media volledig onder je controle, zonder kosten per site, zonder transactiekosten en zonder platformbeperkingen voor thema's of modules die je kunt installeren.