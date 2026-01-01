Listmonk is een snel, open source nieuwsbrief- en mailinglijstplatform, gebouwd met Go voor maximale efficiëntie. Het verwerkt miljoenen abonnees met minimaal resourcegebruik, ondersteunt geavanceerde segmentatie, personalisatie en campagneanalyses, en werkt met elke SMTP-provider. De overzichtelijke admin-interface maakt het beheren van lijsten en het versturen van campagnes eenvoudig, zonder de ballast van enterprise marketingtools.

Door Listmonk zelf te hosten, elimineer je SaaS-kosten per e-mail of per abonnee, houd je jouw abonneegegevens volledig op je eigen infrastructuur, en kun je verzendtarieven en SMTP-providers precies configureren zoals je workflow vereist — zonder platformlimieten of vendor lock-in.