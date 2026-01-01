Implementeer Listmonk met één klik installatie.
Krachtige zelfgehoste nieuwsbrief- en mailinglijstbeheerder gebouwd voor miljoenen abonnees.
Kies een VPS-plan voor Listmonk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Listmonk kunt bouwen
Listmonk is een snel, open source nieuwsbrief- en mailinglijstplatform, gebouwd met Go voor maximale efficiëntie. Het verwerkt miljoenen abonnees met minimaal resourcegebruik, ondersteunt geavanceerde segmentatie, personalisatie en campagneanalyses, en werkt met elke SMTP-provider. De overzichtelijke admin-interface maakt het beheren van lijsten en het versturen van campagnes eenvoudig, zonder de ballast van enterprise marketingtools.
Door Listmonk zelf te hosten, elimineer je SaaS-kosten per e-mail of per abonnee, houd je jouw abonneegegevens volledig op je eigen infrastructuur, en kun je verzendtarieven en SMTP-providers precies configureren zoals je workflow vereist — zonder platformlimieten of vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van Listmonk
Abonneesegmentatie
Maak gerichte campagnes door abonnees te segmenteren met aangepaste attributen en dynamische query-gebaseerde lijsten.
Campagneanalyses
Volg openpercentages, klikfrequenties, bounces en afmeldingen met gedetailleerde campagnerapportage.
Meerdere SMTP-providers
Koppel elke SMTP-provider met failover en rate limiting per provider om de bezorgbaarheid te maximaliseren.
Templatesysteem
Bouw herbruikbare HTML- en platte-tekst e-mailsjablonen met variabele substitutie voor gepersonaliseerde campagnes.
REST API
Beheer abonnees, lijsten en campagnes programmatisch via een uitgebreide REST API.
Privacy en GDPR Hulpmiddelen
Ingebouwde afmeldingsbeheer, bounce-afhandeling en data-exporttools voor naleving van regelgeving.
Waarom Listmonk op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.