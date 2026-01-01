Implementeer SickGear met één-klik installatie.
Stabiele tv-serie automatiseringsserver — de langlopende, volledig uitgeruste fork van Sick-Beard voor zelf-gehoste PVR-opstellingen.
Kies een VPS-plan voor SickGear
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SickGear kunt bouwen
SickGear is de meest stabiele en meest complete, door de community onderhouden fork van het originele Sick-Beard project — een zelf-gehoste TV-show-automatiseringsserver die de series volgt die je volgt, Usenet-indexers en torrent-trackers monitort op nieuwe afleveringen, en overeenkomende releases doorgeeft aan je downloader voor automatische bibliotheekimport. Het is sinds 2014 continu ontwikkeld met een focus op betrouwbaarheid, brede indexer-dekking en een verfijnde web-UI, geïnspireerd op het originele Sick-Beard ontwerp.
SickGear zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat je TV-automatisering 24/7 draait, zodat afleveringen minuten na de release in je bibliotheek verschijnen. Het werkt naadloos samen met Plex, Jellyfin, Emby en de bredere Servarr media stack, en werkt met vrijwel elke Newznab- en Torznab-indexer.
Belangrijkste kenmerken van SickGear
Toon tracking met kwaliteitsprofielen
Voorkeuren per show voor kwaliteit, resolutie, taal en codec betekenen dat elke titel wordt opgehaald in precies het formaat dat je wilt.
Brede indexerondersteuning
Newznab- en Torznab-compatibiliteit plus directe plugins voor veel privétrackers dekken vrijwel elke Usenet- en torrentindexer.
Native downloaderintegratie
Ingebouwde plugins voor NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge en rTorrent laten SickGear de volledige downloadpijplijn orkestreren.
Ondertitel zoeken
OpenSubtitles, Addic7ed en Podnapisi-integratie haalt overeenkomende ondertitels op in je voorkeurstalen, direct na elke download.
Ondersteuning voor anime en speciale formaten
Ingebouwde AniDB-integratie verwerkt anime-specifieke naamgevingsconventies en absolute afleveringsnummering zonder handmatige omwegen.
Waarom SickGear op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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