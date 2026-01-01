SickGear is de meest stabiele en meest complete, door de community onderhouden fork van het originele Sick-Beard project — een zelf-gehoste TV-show-automatiseringsserver die de series volgt die je volgt, Usenet-indexers en torrent-trackers monitort op nieuwe afleveringen, en overeenkomende releases doorgeeft aan je downloader voor automatische bibliotheekimport. Het is sinds 2014 continu ontwikkeld met een focus op betrouwbaarheid, brede indexer-dekking en een verfijnde web-UI, geïnspireerd op het originele Sick-Beard ontwerp.

SickGear zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat je TV-automatisering 24/7 draait, zodat afleveringen minuten na de release in je bibliotheek verschijnen. Het werkt naadloos samen met Plex, Jellyfin, Emby en de bredere Servarr media stack, en werkt met vrijwel elke Newznab- en Torznab-indexer.