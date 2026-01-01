Implementeer Grimoire met één klik installatie.
Zelf-gehoste bladwijzermanager met tagging, full-text zoeken en AI-ondersteunde metadata-extractie.
Kies een VPS-plan voor Grimoire
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grimoire kunt bouwen
Grimoire is een open-source bladwijzerbeheerder, ontworpen als een permanent, doorzoekbaar thuis voor alles wat je van het web opslaat. Het slaat bladwijzers op met automatische metadata-extractie — paginatitel, beschrijving, favicon en screenshot — zodat je verzameling nuttig blijft lang nadat je bent vergeten waarom je iets hebt opgeslagen.
In tegenstelling tot browserbladwijzermapjes die synchroniseren met vendor-clouds, houdt het zelf hosten van Grimoire op je VPS je leesgeschiedenis, onderzoekslinks en opgeslagen bronnen volledig privé. Eén enkele container met ingebouwde SQLite-opslag betekent dat er niets te onderhouden is — gewoon opslaan, taggen en zoeken.
Belangrijkste kenmerken van Grimoire
Automatische metadataextractie
Grimoire haalt automatisch de titel, beschrijving, favicon en screenshot op voor elke bladwijzer, zodat je bibliotheek georganiseerd blijft zonder handmatige inspanning.
Volledige tekst zoeken
Doorzoek bladwijzertitels, beschrijvingen, tags en notities om direct alles in je verzameling te vinden.
Tags & categorieën
Organiseer bladwijzers met flexibele tags en categorieën, en filter vervolgens je bibliotheek om precies te vinden wat je nodig hebt.
AI-ondersteunde tagging
Optioneel verbind je een AI-provider om automatisch tags en samenvattingen voor te stellen op basis van paginacontent.
Browserextensie
Sla bladwijzers direct vanuit Chrome of Firefox op met een één-klik extensie zonder de pagina die je leest te verlaten.
Waarom Grimoire op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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