Implementeer CitrineOS met één klik installatie.
Open-source OCPP 2.0.1 laadstationbeheersysteem voor netwerkexploitanten van elektrische voertuigen.
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Wat je met CitrineOS kunt bouwen
CitrineOS is een LF Energy open source laadpaalbeheersysteem (CSMS) gebouwd rond het OCPP 2.0.1-protocol, met achterwaartse compatibiliteit voor OCPP 1.6. De server routeert WebSocket-berichten van EV-laders, slaat transacties en configuratie op in PostgreSQL met PostGIS, en stelt REST- en GraphQL-API's beschikbaar via een Hasura-laag voor operatorintegraties.
Zelf CitrineOS hosten op jouw VPS houdt stationstelemetrie, bestuurdersautorisaties en transactiegeschiedenis onder jouw eigen controle in plaats van een leverancierscloud. De Hasura GraphQL-console laat je laadpaaldata direct in de browser opvragen en beheren, terwijl OCPP WebSocket-poorten open blijven voor laders om verbinding te maken.
Belangrijkste kenmerken van CitrineOS
OCPP 2.0.1 oorspronkelijk
Implementeert het nieuwste Open Charge Point Protocol met gecertificeerde kern en geavanceerde beveiligingsprofielen, plus achterwaartse compatibiliteit voor OCPP 1.6-stations.
GraphQL dataconsole
Hasura genereert automatisch een getypte GraphQL API en console over het CitrineOS-schema, waardoor realtime-query's mogelijk zijn op sessies, meterwaarden en de status van stations.
Modulaire berichtenrouter
Een decorator-gestuurd modulesysteem routeert OCPP-berichten via RabbitMQ, zodat autorisatie-, transactie- en rapportagemodules onafhankelijk van de WebSocket-laag schalen.
GraphQL gegevenstoegang
Hasura genereert automatisch een getypte GraphQL API over het CitrineOS PostgreSQL-schema, die real-time abonnementen beschikbaar stelt voor sessies, meterwaarden en stationsstatus.
S3-compatibele opslag
Ingebouwde MinIO-instantie slaat firmware-images, stationlogs en certificaatbundels op via de standaard S3 API, klaar om later te worden verwisseld voor AWS S3 of GCS.
Waarom CitrineOS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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