CitrineOS is een LF Energy open source laadpaalbeheersysteem (CSMS) gebouwd rond het OCPP 2.0.1-protocol, met achterwaartse compatibiliteit voor OCPP 1.6. De server routeert WebSocket-berichten van EV-laders, slaat transacties en configuratie op in PostgreSQL met PostGIS, en stelt REST- en GraphQL-API's beschikbaar via een Hasura-laag voor operatorintegraties.

Zelf CitrineOS hosten op jouw VPS houdt stationstelemetrie, bestuurdersautorisaties en transactiegeschiedenis onder jouw eigen controle in plaats van een leverancierscloud. De Hasura GraphQL-console laat je laadpaaldata direct in de browser opvragen en beheren, terwijl OCPP WebSocket-poorten open blijven voor laders om verbinding te maken.