Implementeer Kener met een één-klik-installatie.
Open source statuspagina platform voor het monitoren van diensten en het in realtime communiceren van incidenten naar gebruikers.
Kies een VPS-plan voor Kener
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kener kunt bouwen
Kener is een open-source statuspaginasysteem, gebouwd met SvelteKit, waarmee teams services kunnen monitoren en storingen transparant kunnen communiceren. Het ondersteunt meerdere monitortypen — HTTP/API-endpoints, TCP, DNS, SSL-certificaten, ping, SQL-query's, heartbeats en gameservers — die elk worden bijgehouden en weergegeven op een openbare statuspagina met uptime-geschiedenis en responstijdgrafieken.
Kener zelf hosten op je VPS houdt alle monitoringgegevens en incidentgeschiedenis onder jouw controle. De meegeleverde Redis-instantie verwerkt jobwachtrijen en caching, terwijl applicatiegegevens standaard in SQLite worden opgeslagen — geen externe database vereist. De eerste gebruiker die zich op de instantie registreert, wordt de beheerder.
Belangrijkste kenmerken van Kener
Multi-protocol-monitoring
Bewaak HTTP-eindpunten, TCP-poorten, DNS-records, SSL-certificaten, pingdoelen, heartbeats en gameservers vanaf één enkel dashboard.
Incidentbeheer
Maak incidentrapporten met tijdgestempelde statusoverzichten, plaats doorlopende updates en archiveer oplossingen voor een transparante storingsgeschiedenis.
Gepland onderhoud
Kondig gepland onderhoud vooraf aan, zodat gebruikers aankomende onderhoudsperiodes zien op de statuspagina voordat de service wordt onderbroken.
Multi-kanaal meldingen
Waarschuw je team via e-mail, Slack, Discord of webhooks op het moment dat een monitor van status verandert of herstelt.
Insluitbare statusbadges
Voeg live statusbadges of iframes toe aan je documentatie, website of app-dashboard om de servicestatus direct weer te geven.
Rolgebaseerde toegang
Nodig teamleden met specifieke rollen uit om samen te werken aan incidentupdates en configuratie te bewaken zonder beheerdersrechten te delen.
Waarom Kener op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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