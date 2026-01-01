Kener is een open-source statuspaginasysteem, gebouwd met SvelteKit, waarmee teams services kunnen monitoren en storingen transparant kunnen communiceren. Het ondersteunt meerdere monitortypen — HTTP/API-endpoints, TCP, DNS, SSL-certificaten, ping, SQL-query's, heartbeats en gameservers — die elk worden bijgehouden en weergegeven op een openbare statuspagina met uptime-geschiedenis en responstijdgrafieken.

Kener zelf hosten op je VPS houdt alle monitoringgegevens en incidentgeschiedenis onder jouw controle. De meegeleverde Redis-instantie verwerkt jobwachtrijen en caching, terwijl applicatiegegevens standaard in SQLite worden opgeslagen — geen externe database vereist. De eerste gebruiker die zich op de instantie registreert, wordt de beheerder.