Wanderer is een zelfgehoste traildatabase en tracker voor buitenactiviteiten voor wandelaars, fietsers, klimmers en iedereen die te voet of op wielen de natuur verkent. Upload GPX-tracks, registreer toppen en waypoints, bekijk hoogteprofielen en bekijk al je routes op een interactieve kaart — op je eigen server, zonder abonnement of gegevensdeling met derden.

Je routes privé opslaan op een VPS betekent dat je routes, locaties en activiteitengeschiedenis onder jouw controle blijven. Wanderer integreert met OpenStreetMap-diensten voor geocodering en routering, en de ondersteuning voor meerdere gebruikers maakt het een praktisch gedeeld logboek voor trailclubs, wandelgroepen of families die samen de natuur verkennen.