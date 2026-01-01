Implementeer Wanderer met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste routedatabase en GPX-trackmanager voor wandelaars, fietsers en buitenavonturiers.
Kies een VPS-plan voor Wanderer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Wanderer kunt bouwen
Wanderer is een zelfgehoste traildatabase en tracker voor buitenactiviteiten voor wandelaars, fietsers, klimmers en iedereen die te voet of op wielen de natuur verkent. Upload GPX-tracks, registreer toppen en waypoints, bekijk hoogteprofielen en bekijk al je routes op een interactieve kaart — op je eigen server, zonder abonnement of gegevensdeling met derden.
Je routes privé opslaan op een VPS betekent dat je routes, locaties en activiteitengeschiedenis onder jouw controle blijven. Wanderer integreert met OpenStreetMap-diensten voor geocodering en routering, en de ondersteuning voor meerdere gebruikers maakt het een praktisch gedeeld logboek voor trailclubs, wandelgroepen of families die samen de natuur verkennen.
Belangrijkste kenmerken van Wanderer
GPX-trackbeheer
Upload en organiseer GPX-bestanden vanaf elk GPS-apparaat of elke app om een persoonlijke bibliotheek van routes en opgenomen activiteiten op te bouwen.
Interactieve routekaarten
Bekijk al je routes op een interactieve kaart gebaseerd op OpenStreetMap, met filters voor afstand, hoogte en activiteitstype.
Hoogteprofielen
Bekijk gedetailleerde hoogtekaarten voor elk pad om stijging, daling en terreinmoeilijkheid te begrijpen voordat je op pad gaat.
Top- en routepuntlogboeken
Leg bergtoppen, startpunten van routes en bezienswaardigheden langs routes vast om een doorzoekbaar persoonlijk buitenlogboek op te bouwen.
Multi-user spoordeling
Deel trailcollecties met familieleden of clubleden, zodat de hele groep toegang heeft tot en kan bijdragen aan een gemeenschappelijke bibliotheek.
Waarom Wanderer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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