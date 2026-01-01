agentmemory is open-source persistent geheugen voor AI-codeeragents en elke MCP-compatibele client. Het legt geruisloos vast wat je agent elke sessie doet, comprimeert het tot doorzoekbaar geheugen en injecteert de juiste context in de volgende sessie, zodat je stopt met het opnieuw uitleggen van je architectuur, het opnieuw ontdekken van dezelfde bugs en het opnieuw aanleren van dezelfde voorkeuren.

Gebouwd op de iii-engine met een 4-laags consolidatiepijplijn en hybride BM25-, vector- en graafzoekopdrachten, bereikt agentmemory een ophaalnauwkeurigheid van 95,2% op de LongMemEval-S benchmark, terwijl het contexttokens met ongeveer 92% vermindert. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt sessietranscripten, herinneringen en afspeelgeschiedenis op infrastructuur die je beheert, zonder vendor cloud of per-agent meting.