Implementeer agentmemory met éénklikinstallatie.
Open-source persistente geheugenserver voor AI-codeeragenten — legt context stilzwijgend vast, comprimeert deze en roept deze op over alle sessies.
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Wat je met agentmemory kunt bouwen
agentmemory is open-source persistent geheugen voor AI-codeeragents en elke MCP-compatibele client. Het legt geruisloos vast wat je agent elke sessie doet, comprimeert het tot doorzoekbaar geheugen en injecteert de juiste context in de volgende sessie, zodat je stopt met het opnieuw uitleggen van je architectuur, het opnieuw ontdekken van dezelfde bugs en het opnieuw aanleren van dezelfde voorkeuren.
Gebouwd op de iii-engine met een 4-laags consolidatiepijplijn en hybride BM25-, vector- en graafzoekopdrachten, bereikt agentmemory een ophaalnauwkeurigheid van 95,2% op de LongMemEval-S benchmark, terwijl het contexttokens met ongeveer 92% vermindert. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt sessietranscripten, herinneringen en afspeelgeschiedenis op infrastructuur die je beheert, zonder vendor cloud of per-agent meting.
Belangrijkste kenmerken van agentmemory
Hybride zoeken
Combineert BM25-trefwoord, dichte vector en ophalen via kennisgraaf door RRF-fusie, zodat agenten relevante herinneringen vinden, of je nu de exacte zin of alleen het concept onthoudt.
Automatische vastlegging
Twaalf hooks voor Claude Code en zes voor Codex CLI leggen prompts, toolaanroepen en resultaten vast zonder handmatige opslagoproepen — herinneringen worden puur opgebouwd door gewoon te werken.
Werkt met elke agent
Eén server spreekt MCP, REST en stdio, zodat Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider en elke MCP-client dezelfde geheugenpool delen.
Sessieherhaling
Elke opgenomen sessie is opnieuw afspeelbaar in de ingebouwde viewer met afspelen, pauzeren, snelheidsregeling en toetsenbordcombinaties om precies te debuggen wat de agent deed en waarom.
4-fasenlevenscyclus
Een consolidatiepijplijn verplaatst observaties van kortetermijn- naar langetermijnlagen, past verval toe en vergeet automatisch verouderde herinneringen, zodat de index klein blijft en het terughaalvermogen scherp blijft.
Waarom agentmemory op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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