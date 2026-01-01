Implementeer FusionDirectory met één-klik installatie.
Webgebaseerd identiteitsbeheer voor LDAP, Samba, Kerberos, e-mail, DNS, DHCP en SSH-sleutelbeheer.
Kies een VPS-plan voor FusionDirectory
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FusionDirectory kunt bouwen
FusionDirectory is een open-source applicatie voor identiteits- en toegangsbeheer die een standaard LDAP-directory omzet in een beheersbaar platform voor gebruikers, groepen, e-mailaccounts, Samba-shares, Kerberos-principals en tientallen andere systeemservices. In plaats van ldif-bestanden te schrijven of ldapsearch vanaf de commandoregel te gebruiken, werken beheerders in een web-interface die de schema's begrijpt van de services waarmee ze verbinding maken.
FusionDirectory zelf hosten op een VPS houdt de directory — het registratiesysteem voor elk account op je netwerk — volledig onder jouw controle. Deze implementatie bundelt een OpenLDAP-backend die vooraf is geladen met de vereiste FusionDirectory-schema's, zodat de web-interface en de directory die het beheert samen opstarten als één enkele applicatiestack.
Belangrijkste kenmerken van FusionDirectory
Webgebaseerd LDAP-beheer
Beheer gebruikers, groepen, organisatie-eenheden en ACL's in een browser zonder ldif-bestanden te schrijven of ldapadd uit te voeren vanaf een terminal.
Samba en Kerberos
Maak Samba-bestandsdelingaccounts en Kerberos-principals direct aan op basis van gebruikersrecords, en houd zo Windows-netwerken en SSO gesynchroniseerd met de directory.
Inpluggenarchitectuur
Breid de directory uit met optionele modules voor e-mail, DNS, DHCP, SSH-sleutels, sudo-regels, certificaten en wachtwoordbeleid — schakel alleen de modules in die je nodig hebt.
Gebundelde OpenLDAP
Wordt geleverd met een OpenLDAP-backend vooraf geladen met FusionDirectory-schema's, zodat de directory direct na implementatie klaar is voor beheer.
Auditlog
Ingebouwde auditplugin registreert elke directorywijziging met wie, wat en wanneer, ter ondersteuning van compliance-audits en forensische onderzoeken.
Wachtwoordbeleidsbeheer
Configureer de regels voor wachtwoordcomplexiteit, verval en vergrendeling via de gebruikersinterface en pas deze toe op alle gebruikersgroepen vanaf één scherm.
Waarom FusionDirectory op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.