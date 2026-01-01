Implementeer Saltcorn met één klik installatie.
Open source no-code applicatiebouwer voor het maken van database-gestuurde web- en mobiele apps zonder backend code te schrijven.
Kies een VPS-plan voor Saltcorn
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Saltcorn kunt bouwen
Saltcorn is een open-source no-code-platform voor het visueel bouwen van databasegestuurde web- en mobiele applicaties. Definieer tabellen, configureer uitgebreide veldtypen, ontwerp lay-outs in een drag-and-drop-bouwer, koppel acties en workflows, en Saltcorn regelt de backend, authenticatie, REST API en rendering — geen 'glue code' vereist.
Door Saltcorn zelf te hosten op je eigen VPS blijven klantgegevens, interne documenten en geüploade bestanden binnen je eigen infrastructuur in plaats van in de database van een SaaS-leverancier. Je beheert retentie, integraties, plugin-installaties en toegangsrollen, en je vermijdt prijs per gebruiker naarmate je team of publiek groeit. De implementatie wordt geleverd met PostgreSQL en persistente volumes voor zowel de database als geüploade bestanden.
Belangrijkste kenmerken van Saltcorn
Visuele lay-out bouwer
Ontwerp lijst-, bewerk- en toonweergaven met een drag-and-drop-bouwer aangedreven door Craft.js, waarbij je velden, acties en ingebedde componenten combineert zonder sjablooncode.
Relationele tabellen
Modelleer je gegevens met getypte kolommen, referentiesleutels, berekende velden en beperkingen in een echt PostgreSQL-ondersteund schema in plaats van een platte spreadsheet.
Plug-in-ecosysteem
Installeer community-plugins voor nieuwe veldtypen, thema's, integraties, authenticatieproviders en externe gegevensbronnen rechtstreeks vanuit de beheerdersinterface.
Workflows en acties
Activeer server-side acties, geplande taken, webhooks en op Blockly gebaseerde workflows wanneer gegevens wijzigen om bedrijfslogica te automatiseren zonder maatwerkdiensten.
Toegang op basis van rollen
Definieer gebruikersrollen en machtigingen per weergave, zodat interne beheerders, klantaccounts en openbare bezoekers elk precies de gegevens zien die voor hen bestemd zijn.
Mobiel en offline
Genereer op Capacitor gebaseerde mobiele apps vanuit je Saltcorn-schema en -weergaven, met offline gegevenssynchronisatie terug naar de centrale PostgreSQL-opslag.
Waarom Saltcorn op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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