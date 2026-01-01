Saltcorn is een open-source no-code-platform voor het visueel bouwen van databasegestuurde web- en mobiele applicaties. Definieer tabellen, configureer uitgebreide veldtypen, ontwerp lay-outs in een drag-and-drop-bouwer, koppel acties en workflows, en Saltcorn regelt de backend, authenticatie, REST API en rendering — geen 'glue code' vereist.

Door Saltcorn zelf te hosten op je eigen VPS blijven klantgegevens, interne documenten en geüploade bestanden binnen je eigen infrastructuur in plaats van in de database van een SaaS-leverancier. Je beheert retentie, integraties, plugin-installaties en toegangsrollen, en je vermijdt prijs per gebruiker naarmate je team of publiek groeit. De implementatie wordt geleverd met PostgreSQL en persistente volumes voor zowel de database als geüploade bestanden.