Implementeer Stump met één klik installatie.
Zelfgehoste stripboek-, manga- en e-boekserver met OPDS-ondersteuning, e-reader-synchronisatie en een ingebouwde webreader.
Kies een VPS-plan voor Stump
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Stump kunt bouwen
Stump is een snelle, open source mediaserver voor strips, manga en e-boeken, gebouwd in Rust. Het organiseert je EPUB-, PDF-, CBZ- en CBR-bibliotheken in een doorzoekbare webinterface met een ingebouwde lezer, en biedt een OPDS-catalogus aan, zodat elke compatibele e-reader of app je collectie direct kan streamen. Kobo- en KoReader-synchronisatie houdt de leesvoortgang gesynchroniseerd op verschillende apparaten, zonder handmatige bladwijzers.
Stump zelf hosten op je VPS betekent dat je hele bibliotheek toegankelijk is vanaf elk apparaat, overal, zonder bestanden te uploaden naar een cloudservice van derden. De op Rust gebaseerde server draait op minimale middelen, waardoor het zelfs op instap-VPS-abonnementen praktisch is.
Belangrijkste kenmerken van Stump
EPUB-, PDF-, CBZ/CBR-ondersteuning
Lees strips, manga, pdf's en e-boeken direct in de browser met een responsieve ingebouwde lezer die is geoptimaliseerd voor elk formaat.
OPDS catalogusondersteuning
Stel je bibliotheek beschikbaar via OPDS en OPDS Page Streaming, zodat elke compatibele app — Moon+ Reader, Kybook, Panels — je collectie kan doorbladeren en streamen.
Kobo- en KoReader-synchronisatie
Synchroniseer leesvoortgang en bladwijzers automatisch met Kobo e-readers en KoReader, zodat je positie consistent blijft op al je apparaten.
Gedetailleerde toegangscontrole
Beheer meerdere gebruikersaccounts met op rollen gebaseerde machtigingen, waarmee je bepaalt welke bibliotheken elke gebruiker kan openen en wat ze kunnen wijzigen.
Collecties en leeslijsten
Organiseer series in collecties en stel geordende leeslijsten samen om lezers te begeleiden door meerdelige series of crossover-verhaallijnen.
Waarom Stump op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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