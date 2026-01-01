Stump is een snelle, open source mediaserver voor strips, manga en e-boeken, gebouwd in Rust. Het organiseert je EPUB-, PDF-, CBZ- en CBR-bibliotheken in een doorzoekbare webinterface met een ingebouwde lezer, en biedt een OPDS-catalogus aan, zodat elke compatibele e-reader of app je collectie direct kan streamen. Kobo- en KoReader-synchronisatie houdt de leesvoortgang gesynchroniseerd op verschillende apparaten, zonder handmatige bladwijzers.

Stump zelf hosten op je VPS betekent dat je hele bibliotheek toegankelijk is vanaf elk apparaat, overal, zonder bestanden te uploaden naar een cloudservice van derden. De op Rust gebaseerde server draait op minimale middelen, waardoor het zelfs op instap-VPS-abonnementen praktisch is.