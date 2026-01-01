Implementeer Paymenter met één klik installatie.
Open-source platform voor facturering en abonnementbeheer voor hostingbedrijven, met Stripe, PayPal en automatische provisioning-integraties.
Kies een VPS-plan voor Paymenter
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Paymenter kunt bouwen
Paymenter is een open-source factureringsplatform dat specifiek is gebouwd voor hostingbedrijven en dienstverleners die professioneel abonnementsbeheer nodig hebben zonder kosten per transactie of propriëtaire licentiekosten. Het beheert de gehele klantlevenscyclus — van dienstverlening tot factuurgeneratie en incasso — met native integraties voor Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk en DirectAdmin. Gebouwd op Laravel met een overzichtelijk admin dashboard, geeft Paymenter hostingbedrijven de flexibiliteit om elk aspect van hun factureringservaring aan te passen.
Paymenter zelf hosten op je VPS betekent geen transactiemarge, geen klantenlimieten en volledige controle over het platform. MariaDB en Redis draaien lokaal voor snelle afrekenervaringen en responsieve admin-operaties, terwijl de MIT-licentie je in staat stelt het platform aan te passen en uit te breiden om aan te sluiten bij je exacte bedrijfsmodel.
Belangrijkste kenmerken van Paymenter
Abonnementsbeheer
Beheer periodieke facturatie met flexibele cycli, automatische verlengingsherinneringen en proratering, zodat klanten altijd nauwkeurig worden gefactureerd voor de diensten die ze gebruiken.
Automatische Provisionering
Nieuwe dienstenbestellingen wijzen automatisch resources toe via Pterodactyl-, cPanel-, Plesk- of DirectAdmin-integraties, waardoor handmatige configuratie tussen betaling en levering wordt geëlimineerd.
Meerdere betaalgateways
Accepteer direct betalingen via Stripe, PayPal en Mollie, waardoor klanten de betaalopties krijgen die ze verkiezen zonder maatwerk integratiewerk.
Klantenzelfserviceportaal
Klanten beheren hun eigen diensten, facturen en accountgegevens via een branded portaal, waardoor het aantal supporttickets voor routinematige facturatievragen wordt verminderd.
Uitbreidbaar pluginsysteem
Voeg aangepaste integraties, betaalgateways en provisioningmodules toe via de plugin-architectuur zonder de kernplatformcode aan te passen.
Waarom Paymenter op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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