Paymenter is een open-source factureringsplatform dat specifiek is gebouwd voor hostingbedrijven en dienstverleners die professioneel abonnementsbeheer nodig hebben zonder kosten per transactie of propriëtaire licentiekosten. Het beheert de gehele klantlevenscyclus — van dienstverlening tot factuurgeneratie en incasso — met native integraties voor Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk en DirectAdmin. Gebouwd op Laravel met een overzichtelijk admin dashboard, geeft Paymenter hostingbedrijven de flexibiliteit om elk aspect van hun factureringservaring aan te passen.

Paymenter zelf hosten op je VPS betekent geen transactiemarge, geen klantenlimieten en volledige controle over het platform. MariaDB en Redis draaien lokaal voor snelle afrekenervaringen en responsieve admin-operaties, terwijl de MIT-licentie je in staat stelt het platform aan te passen en uit te breiden om aan te sluiten bij je exacte bedrijfsmodel.