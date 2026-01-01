Kestra is een open-source, event-driven workflow-orkestratieplatform gebouwd voor engineers die complexe pipelines moeten plannen, uitvoeren en monitoren zonder boilerplate infrastructuurcode te schrijven. Het combineert een declaratieve YAML-gebaseerde workflowdefinitie met een real-time visuele editor, live topologiegrafiek en uitvoeringsherhaling — waardoor het toegankelijk is voor beginners en krachtig genoeg voor grootschalige data-engineeringteams.

Zelf Kestra hosten op je VPS geeft je onbeperkte workflows, volledige data-soevereiniteit en de mogelijkheid om verbinding te maken met elke interne service of database zonder inloggegevens bloot te stellen aan een SaaS-leverancier. De ingebouwde plug-inbibliotheek omvat standaard meer dan 400 integraties.