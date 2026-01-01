Implementeer Kestra met één klik installatie.
Open source workflow-orkestratieplatform waarmee je datapijplijnen en automatiseringsworkflows kunt bouwen, plannen en monitoren met een visuele editor.
Kies een VPS-plan voor Kestra
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kestra kunt bouwen
Kestra is een open-source, event-driven workflow-orkestratieplatform gebouwd voor engineers die complexe pipelines moeten plannen, uitvoeren en monitoren zonder boilerplate infrastructuurcode te schrijven. Het combineert een declaratieve YAML-gebaseerde workflowdefinitie met een real-time visuele editor, live topologiegrafiek en uitvoeringsherhaling — waardoor het toegankelijk is voor beginners en krachtig genoeg voor grootschalige data-engineeringteams.
Zelf Kestra hosten op je VPS geeft je onbeperkte workflows, volledige data-soevereiniteit en de mogelijkheid om verbinding te maken met elke interne service of database zonder inloggegevens bloot te stellen aan een SaaS-leverancier. De ingebouwde plug-inbibliotheek omvat standaard meer dan 400 integraties.
Belangrijkste kenmerken van Kestra
Visuele workfloweditor
Bouw en bewerk workflows in een browsergebaseerde topologieweergave die live wordt weergegeven terwijl je YAML typt — geen aparte diagramtool nodig.
Evenementgestuurde triggers
Activeer workflows op basis van schema's, webhooks, aankomst van bestanden, gebeurtenissen in berichtenwachtrijen of databankwijzigingen met ingebouwde triggertypes.
400+ Plug-ins
Maak verbinding met AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP API's en tientallen databases zonder connectorcode te schrijven.
Uitvoeringsherhaling
Voer elke eerdere uitvoering van elke taak opnieuw uit, inspecteer invoer en uitvoer bij elke stap, en debug fouten zonder de hele pijplijn opnieuw te starten.
Parallelle taakuitvoering
Voer taakgroepen parallel of sequentieel uit binnen dezelfde workflow om de doorvoer te maximaliseren en de end-to-end pijplijnlatentie te minimaliseren.
Waarom Kestra op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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