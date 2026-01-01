Installeer FreeScout met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Lichtgewicht open-source helpdesk en systeem voor een gedeelde inbox voor professionele klantenservice zonder kosten per agent.
Kies een VPS-plan voor FreeScout
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FreeScout kunt bouwen
FreeScout is een gratis open-source helpdesk- en gedeeld inboxplatform, gebouwd met PHP en Laravel, ontworpen als een zelfgehost alternatief voor Help Scout en Zendesk. Het biedt een vertrouwde, professionele ondersteuningsinterface met ondersteuning voor meerdere mailboxen, collision detection, opgeslagen antwoorden en workflowautomatisering â€” alles wat een team nodig heeft om klantvragen efficiÃ«nt te beheren zonder per-agent abonnementskosten te betalen.
FreeScout implementeren op je VPS met MariaDB geeft je volledige gegevenssoevereiniteit over elk klantgesprek, onbeperkt aantal agents en mailboxen, en de vrijheid om functionaliteit uit te breiden via het modulesysteem. Er is geen prijs per agent, geen gesprekslimieten en geen risico dat een leverancier de kosten verhoogt of de service stopzet.
Belangrijkste kenmerken van FreeScout
Shared Inbox
Meerdere agenten werken samen aan dezelfde mailbox met botsingsdetectie die dubbele antwoorden aan dezelfde klant voorkomt.
Workflowautomatisering
Automatiseer repetitieve acties met aangepaste regels â€” wijs tickets automatisch toe, verstuur standaardantwoorden en activeer meldingen op basis van voorwaarden.
Ondersteuning voor meerdere mailboxen
Beheer afzonderlijke inboxen voor verschillende afdelingen, merken of producten vanuit Ã©Ã©n FreeScout-installatie.
Opgeslagen antwoorden
Stel een bibliotheek samen met antwoordsjablonen voor veelgestelde vragen, zodat medewerkers nauwkeurig en consistent binnen enkele seconden kunnen reageren.
Modulesysteem
Breid de functionaliteit uit met communitymodules voor livechat, tevredenheidsonderzoeken, kennisbank en integraties van derden.
Waarom FreeScout op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door ðŸš€
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