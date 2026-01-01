FreeScout is een gratis open-source helpdesk- en gedeeld inboxplatform, gebouwd met PHP en Laravel, ontworpen als een zelfgehost alternatief voor Help Scout en Zendesk. Het biedt een vertrouwde, professionele ondersteuningsinterface met ondersteuning voor meerdere mailboxen, collision detection, opgeslagen antwoorden en workflowautomatisering â€” alles wat een team nodig heeft om klantvragen efficiÃ«nt te beheren zonder per-agent abonnementskosten te betalen.

FreeScout implementeren op je VPS met MariaDB geeft je volledige gegevenssoevereiniteit over elk klantgesprek, onbeperkt aantal agents en mailboxen, en de vrijheid om functionaliteit uit te breiden via het modulesysteem. Er is geen prijs per agent, geen gesprekslimieten en geen risico dat een leverancier de kosten verhoogt of de service stopzet.