Elasticsearch is een gedistribueerde, RESTful zoek- en analyse-engine in het hart van de Elastic Stack. Gebouwd op Apache Lucene, biedt het full-text zoeken, complexe aggregaties en bijna realtime indexering over enorme datasets. De gedistribueerde architectuur ondersteunt automatische sharding en replicatie, waardoor horizontale schaalbaarheid mogelijk is van een enkel knooppunt tot een groot cluster.

Zelf Elasticsearch hosten op je VPS geeft je toegewezen resources voor consistente queryprestaties, volledige controle over indexconfiguratie en retentiebeleid, en de mogelijkheid om te integreren met je eigen logging, monitoring en applicatiestack zonder prijs per document of leveranciersbeperkingen.