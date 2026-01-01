OpenCloud is een modern open-source platform voor bestandsynchronisatie, delen en teamsamenwerking. Gebouwd in Go voor prestaties en een minimale resourcevoetafdruk, biedt het een private cloudopslagervaring zonder afhankelijkheid van diensten van derden of vendorinfrastructuur. In tegenstelling tot oudere bestandssynchronisatieoplossingen, bevat OpenCloud een ingebouwde identiteitsprovider, waardoor het als één enkele container draait zonder externe database of LDAP-server.

Door OpenCloud zelf te hosten op je eigen VPS, heb je volledige zeggenschap over je bestanden en samenwerkingsgegevens. Documenten, foto's, gedeelde mappen en gebruikersaccounts blijven allemaal op infrastructuur die jij beheert — zonder door het platform opgelegde opslaglimieten en zonder abonnement dat aan je gegevenstoegang is gekoppeld.