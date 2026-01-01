Implementeer OpenCloud met één klik.
Open-source platform voor bestandssynchronisatie, -deling en samenwerking — een soeverein alternatief voor Nextcloud en Google Drive.
Kies een VPS-plan voor OpenCloud
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenCloud kunt bouwen
OpenCloud is een modern open-source platform voor bestandsynchronisatie, delen en teamsamenwerking. Gebouwd in Go voor prestaties en een minimale resourcevoetafdruk, biedt het een private cloudopslagervaring zonder afhankelijkheid van diensten van derden of vendorinfrastructuur. In tegenstelling tot oudere bestandssynchronisatieoplossingen, bevat OpenCloud een ingebouwde identiteitsprovider, waardoor het als één enkele container draait zonder externe database of LDAP-server.
Door OpenCloud zelf te hosten op je eigen VPS, heb je volledige zeggenschap over je bestanden en samenwerkingsgegevens. Documenten, foto's, gedeelde mappen en gebruikersaccounts blijven allemaal op infrastructuur die jij beheert — zonder door het platform opgelegde opslaglimieten en zonder abonnement dat aan je gegevenstoegang is gekoppeld.
Belangrijkste kenmerken van OpenCloud
Single-Container Implementatie
Ingebouwd identiteitsbeheer betekent dat OpenCloud wordt geïmplementeerd als één container, zonder dat een externe database of LDAP-server nodig is.
Bestandssynchronisatie en Delen
Synchroniseer bestanden tussen desktop- en mobiele clients, en deel mappen of individuele bestanden met gedetailleerde machtigingscontroles.
WebDAV- en CalDAV-toegang
Koppel je opslag als een netwerkschijf via WebDAV en beheer agenda's en contacten via CalDAV- en CardDAV-protocollen.
Desktop- en mobiele clients
Officiële synchronisatieclients voor Windows, macOS, Linux, iOS en Android houden bestanden beschikbaar op al jouw apparaten.
Collabora Office-integratie
Voeg Collabora Online toe om browsergebaseerd bewerken van documenten, spreadsheets en presentaties mogelijk te maken zonder je bestandsbeheerder te verlaten.
Gedetailleerd Wachtwoordbeleid
Minimale lengte, vereisten voor tekenklassen en een lijst met verboden wachtwoorden afdwingen om te voldoen aan de beveiligingsstandaarden van de organisatie.
Waarom OpenCloud op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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