Manyfold is een open-source digitale activabeheerder, specifiek gebouwd voor 3D-printliefhebbers en makers die groeiende collecties van STL-, 3MF- en andere modelbestanden moeten organiseren. In tegenstelling tot generieke bestandsbeheerders begrijpt Manyfold 3D-bestanden native, genereert het miniaturen en interactieve voorbeelden, houdt het makers en licenties bij, en groepeert het gerelateerde onderdelen in logische modellen met tags, beschrijvingen en aangepaste metadata.

Manyfold draaien op je VPS houdt duizenden betaalde en gratis modellen die je verzamelt van sites zoals MakerWorld, Printables en Thingiverse onder jouw volledige controle, met een gefedereerde ActivityPub-laag waarmee je collecties kunt delen met andere makers zonder je bibliotheek over te geven aan een gesloten marktplaats.