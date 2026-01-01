Implementeer Manyfold met één-klik installatie.
Zelfgehoste digitale activabeheerder voor het organiseren, taggen en bekijken van je 3D-printmodelbibliotheek.
Kies een VPS-plan voor Manyfold
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Manyfold kunt bouwen
Manyfold is een open-source digitale activabeheerder, specifiek gebouwd voor 3D-printliefhebbers en makers die groeiende collecties van STL-, 3MF- en andere modelbestanden moeten organiseren. In tegenstelling tot generieke bestandsbeheerders begrijpt Manyfold 3D-bestanden native, genereert het miniaturen en interactieve voorbeelden, houdt het makers en licenties bij, en groepeert het gerelateerde onderdelen in logische modellen met tags, beschrijvingen en aangepaste metadata.
Manyfold draaien op je VPS houdt duizenden betaalde en gratis modellen die je verzamelt van sites zoals MakerWorld, Printables en Thingiverse onder jouw volledige controle, met een gefedereerde ActivityPub-laag waarmee je collecties kunt delen met andere makers zonder je bibliotheek over te geven aan een gesloten marktplaats.
Belangrijkste kenmerken van Manyfold
Interactieve 3D-voorbeelden
Roteer en inspecteer STL, 3MF, OBJ en andere formaten direct in de browser zonder een slicer te downloaden of te openen.
Slimme tagging en metadata
Organiseer modellen met hiërarchische tags, makers, licenties en aangepaste velden, zodat je bibliotheek doorzoekbaar blijft naarmate deze groeit.
Multiusercollecties
Deel bibliotheken met familie- of clubleden met behulp van gedetailleerde gebruikersrechten en rolgebaseerde toegangscontroles.
Gefedereerd delen
Volg andere Manyfold-instanties via ActivityPub om modellen te ontdekken en uit te wisselen zonder afhankelijk te zijn van een centrale marktplaats.
OIDC-eenmalige aanmelding
Sluit Manyfold aan op Authentik, Keycloak of elke OIDC-provider om authenticatie te centraliseren binnen je zelf-gehoste stack.
Automatisch bibliotheekscannen
Plaats mappen met bestaande modellen in het opslagvolume en Manyfold importeert, dedupliceert en indexeert ze direct.
Waarom Manyfold op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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