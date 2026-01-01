Implementeer Homarr met één klik.
Modern, aanpasbaar serverdashboard om al je zelfgehoste services op één plek te organiseren en te monitoren.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Homarr kunt bouwen
Homarr is een strak, open-source dashboard dat is ontworpen om je één interface te bieden voor al je zelf-gehoste applicaties. In plaats van tientallen service-URL's te bookmarken, presenteert Homarr ze als georganiseerde tegels met live statusindicatoren, zoekfunctionaliteit en snelle acties — allemaal vanaf één pagina.
Homarr implementeren op je eigen VPS betekent dat je dashboard privé blijft, direct laadt op het lokale netwerk, en direct kan integreren met Docker om draaiende containers automatisch te detecteren en hun status in realtime weer te geven.
Belangrijkste kenmerken van Homarr
Dienstverlenende organisatie
Groepeer applicaties in aangepaste borden en categorieën, zodat elke service slechts één klik verwijderd is.
Docker-integratie
Automatisch actieve containers detecteren en hun status, gezondheid en resourcegebruik tonen zonder handmatige configuratie.
Statusbewaking
Ping services met regelmatige intervallen en toon live up/down-indicatoren direct op elke tegel.
Aanpasbare lay-out
Met de Drag-and-drop grideditor kun je tegels van formaat wijzigen, herschikken en stylen zodat ze bij je workflow passen.
Zoeken en bladwijzers
Direct zoeken in alle geconfigureerde services en het web, met sneltoetsen voor ervaren gebruikers.
Multigebruikersondersteuning
Maak aparte accounts met rolgebaseerde machtigingen, zodat elk teamlid alleen ziet wat diegene nodig heeft.
Waarom Homarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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