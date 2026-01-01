drawDB is een gratis, open-source database-entiteit-relatiediagram-editor die volledig in de browser draait. Het stelt ontwikkelaars en databasebeheerders in staat om relationele databaseschema's te ontwerpen, visualiseren en documenteren via een slepen-en-neerzetten-canvas — en vervolgens het voltooide ontwerp te exporteren als SQL DDL-statements die klaar zijn om te worden uitgevoerd op MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB of SQL Server.

Het zelf hosten van drawDB geeft jouw team een gedeelde interne tool voor databaseontwerp zonder schemadetails naar cloudservices van derden te sturen. Omdat de app puur frontend is zonder backend- of databaseafhankelijkheid, wordt deze geïmplementeerd als een enkele lichtgewicht container en blijft deze operationeel, ongeacht de beschikbaarheid van externe services.