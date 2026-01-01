Implementeer drawDB met één-klik-installatie.
Gratis, open-source browsergebaseerde databasediagrameditor voor het visueel ontwerpen en documenteren van relationele databaseschema's.
Kies een VPS-plan voor drawDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met drawDB kunt bouwen
drawDB is een gratis, open-source database-entiteit-relatiediagram-editor die volledig in de browser draait. Het stelt ontwikkelaars en databasebeheerders in staat om relationele databaseschema's te ontwerpen, visualiseren en documenteren via een slepen-en-neerzetten-canvas — en vervolgens het voltooide ontwerp te exporteren als SQL DDL-statements die klaar zijn om te worden uitgevoerd op MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB of SQL Server.
Het zelf hosten van drawDB geeft jouw team een gedeelde interne tool voor databaseontwerp zonder schemadetails naar cloudservices van derden te sturen. Omdat de app puur frontend is zonder backend- of databaseafhankelijkheid, wordt deze geïmplementeerd als een enkele lichtgewicht container en blijft deze operationeel, ongeacht de beschikbaarheid van externe services.
Belangrijkste kenmerken van drawDB
Visueel schemaontwerp
Sleep tabellen, definieer kolommen en gegevenstypen, en leg relaties op een canvas zonder handmatig SQL te schrijven.
SQL-export en -import
Genereer kant-en-klare DDL voor MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB en SQL Server, of importeer bestaande SQL om het direct te visualiseren.
Geen Backend vereist
Draait als één Nginx-container zonder database- of serverafhankelijke componenten — diagrammen worden opgeslagen in de browser met behulp van IndexedDB.
Diagramaanpassing
Pas tabelkleuren aan, voeg notities en gebieden toe om gerelateerde tabellen te groeperen, en beheer de canvasindeling zodat deze overeenkomt met hoe jij over je schema denkt.
Exporteren naar Meerdere Formaten
Exporteer diagrammen als PNG, JSON of SQL, zodat je ze kunt insluiten in documentatie, kunt delen met teamgenoten of je schemaontwerp in versiebeheer kunt opnemen.
Waarom drawDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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