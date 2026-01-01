Implementeer Coral Talk met één klik installatie.
Open-source reactieplatform van Vox Media dat een nieuwe invulling geeft aan discussie op de site en moderatie voor nieuwsredacties.
Kies een VPS-plan voor Coral Talk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Coral Talk kunt bouwen
Coral is het open-source commentaarplatform, gebouwd door Vox Media om gezondere discussies op de site te stimuleren voor nieuwsmedia, uitgevers en contentmakers. Het vervangt commentaarwidgets van derden door een zelf-gehost systeem dat is ontworpen rond de realiteit van het beheren van een community: zware moderatieworkloads, vijandige actoren en de noodzaak om publieksgegevens binnen je eigen infrastructuur te houden.
Vertrouwd door meer dan 500 redacties in 28 landen, waaronder The Washington Post en The Financial Times, combineert Coral een snelle, toegankelijke leeservaring met een moderatietoolset die speciaal is gebouwd voor redactieteams. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt lezersidentiteiten, commentaargeschiedenis en betrokkenheidssignalen volledig onder jouw controle in plaats van bij een SaaS van derden.
Belangrijkste kenmerken van Coral Talk
Moderatietoolkit
Filter en keur reacties grootschalig goed met reactiewachtrijen, lijsten met verboden woorden, markering van verdachte woorden en moderatie-instellingen per verhaal, ontworpen voor redactieteams.
Vragen & Antwoorden en livechat
Zet een verhaal om in de Q&A- of livechatmodus om expertsessies, discussies over breaking news of gestructureerde lezersinterviews te organiseren.
Auteursbetrokkenheid
Uitgelichte reacties, reporterbadges en inline reacties van medewerkers stellen journalisten in staat de beste bijdragen uit te lichten en direct in de thread op lezers te reageren.
Single sign-on
Integreer Coral in je bestaande identiteitslaag met JWT-gebaseerde SSO, OAuth-providers of lokale accounts, zodat lezers hun inloggegevens voor de site kunnen hergebruiken.
Privacy en data-eigendom
Reacties, profielen en moderatiegeschiedenis blijven op je VPS in MongoDB, met ingebouwde AVG-vriendelijke export- en verwijderingshulpmiddelen.
Insluitbaar op elk CMS
Een lichtgewicht insluitscript plaatst Coral in WordPress, Ghost, Drupal of aangepaste systemen zonder je site vast te leggen aan één enkel CMS.
Waarom Coral Talk op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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