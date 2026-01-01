Implementeer Emby met één klik installatie.
Persoonlijke mediaserver die je video's, muziek en foto's organiseert en streamt naar elk apparaat, vanaf elke locatie.
Kies een VPS-plan voor Emby
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Emby kunt bouwen
Emby is een uitgebreide persoonlijke mediaserver die je hele mediacollectie — films, tv-programma's, muziek en foto's — samenbrengt op één uniform platform. Het converteert en streamt automatisch content naar elk apparaat, met real-time transcodering die zorgt voor een vloeiende weergave, ongeacht de mogelijkheden van de client of de netwerkomstandigheden.
Emby hosten op je eigen VPS geeft je 24/7 beschikbaarheid, uploadssnelheden van enterprise-kwaliteit voor streamen op afstand, en toegewijde transcoderingsbronnen voor meerdere gelijktijdige kijkers. Je mediabibliotheek en metadata blijven volledig onder jouw controle, zonder abonnementsniveaus die de weergave of opslag beperken.
Belangrijkste kenmerken van Emby
Automatische transcodering
Realtime video- en audioconversie zorgt voor vloeiende weergave op elk apparaat, ongeacht het oorspronkelijke bestandsformaat of de mogelijkheden van de client.
Live tv en DVR
Kijk live televisie en plan opnames in met een ingebouwde DVR, waarbij traditionele kabelabonnementen worden vervangen door een zelfbeheerde oplossing.
Mobiele synchronisatie
Download media naar smartphones en tablets voor offline weergave, waardoor inhoud toegankelijk blijft, zelfs zonder internetverbinding.
Ouderlijk toezicht
Stel inhoudsbeperkingen en kijkroosters per gebruiker in om veilige, leeftijdsgeschikte mediaomgevingen te creëren voor elk gezinslid.
Ondersteuning voor meerdere bibliotheken
Organiseer films, tv, muziek en foto's in aparte bibliotheken met uitgebreide metadata, artwork en automatisch opgehaalde beoordelingen.
Waarom Emby op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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