Emby is een uitgebreide persoonlijke mediaserver die je hele mediacollectie — films, tv-programma's, muziek en foto's — samenbrengt op één uniform platform. Het converteert en streamt automatisch content naar elk apparaat, met real-time transcodering die zorgt voor een vloeiende weergave, ongeacht de mogelijkheden van de client of de netwerkomstandigheden.

Emby hosten op je eigen VPS geeft je 24/7 beschikbaarheid, uploadssnelheden van enterprise-kwaliteit voor streamen op afstand, en toegewijde transcoderingsbronnen voor meerdere gelijktijdige kijkers. Je mediabibliotheek en metadata blijven volledig onder jouw controle, zonder abonnementsniveaus die de weergave of opslag beperken.