Beszel Agent is de dataverzamelingscomponent van het Beszel-monitoringplatform. Geïnstalleerd op elke server die je wilt observeren, verzamelt het continu CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkstatistieken naast Docker-containerstatistieken, en stuurt deze vervolgens veilig door naar een centrale Beszel-hub voor aggregatie en alerts.

De agent is bewust minimaal — het verbruikt minimale resources terwijl het uitgebreid inzicht biedt in de systeemgezondheid. Communicatie met de hub is beveiligd door tokenauthenticatie, en Docker socket-toegang geeft het volledig inzicht op containerniveau zonder verhoogde hostrechten te vereisen buiten die socket-mount.