Implementeer Beszel Agent met één-klik installatie.
Lichtgewicht monitoring agent die server- en containerstatistieken verzamelt voor je Beszel-hub.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Beszel Agent kunt bouwen
Beszel Agent is de dataverzamelingscomponent van het Beszel-monitoringplatform. Geïnstalleerd op elke server die je wilt observeren, verzamelt het continu CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkstatistieken naast Docker-containerstatistieken, en stuurt deze vervolgens veilig door naar een centrale Beszel-hub voor aggregatie en alerts.
De agent is bewust minimaal — het verbruikt minimale resources terwijl het uitgebreid inzicht biedt in de systeemgezondheid. Communicatie met de hub is beveiligd door tokenauthenticatie, en Docker socket-toegang geeft het volledig inzicht op containerniveau zonder verhoogde hostrechten te vereisen buiten die socket-mount.
Belangrijkste kenmerken van Beszel Agent
Realtime systeemmetrieken
Houdt continu CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkgebruik bij, zodat je Beszel-hub altijd een actueel beeld heeft van de serverstatus.
Containerniveaumonitoring
Leest van de Docker-socket om het resourceverbruik per container te rapporteren, zodat je kunt vaststellen welke workloads de belasting veroorzaken.
Minimale resourcevoetafdruk
Ontworpen om stil op de achtergrond te draaien zonder meetbare impact op de applicatieprestaties of beschikbare systeemresources.
Veilige Hubcommunicatie
Token-geauthenticeerde verbindingen met de Beszel-hub voorkomen ongeautoriseerde metrische gegevensinvoer en houden je monitoringgegevens privé.
Waarom Beszel Agent op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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