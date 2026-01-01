Implementeer Convoy met één-klik installatie.
Cloud-native open-source webhooks-gateway om miljoenen webhook-gebeurtenissen op te nemen, op te slaan, te debuggen en betrouwbaar te leveren.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Convoy kunt bouwen
Convoy is een open-source cloud-native webhooks-gateway, gebouwd om miljoenen webhook-events op schaal veilig te verwerken, op te slaan, te debuggen, te leveren en te beheren. Ontworpen voor engineeringteams die events naar klanten sturen of events van derden ontvangen, lost het de operationele problemen op van het bouwen van betrouwbare webhook-infrastructuur — automatische herpogingen, handtekeningverificatie, dead-letter-afhandeling en een compleet admin-dashboard voor het inspecteren van elke levering.
Zelf-hosting van Convoy houdt event-payloads, klant-endpoints en leveringslogs binnen je VPS, zonder per-event-prijzen en zonder zichtbaarheid van derden in je verkeer. PostgreSQL en Redis worden voorgeconfigureerd geleverd, zodat de gateway klaar is voor productie-webhook-workloads vanaf de eerste implementatie.
Belangrijkste kenmerken van Convoy
Betrouwbare levering
Automatische exponentiële en lineaire herpogingsstrategieën voorkomen dat tijdelijke storingen bij klant-endpoints leiden tot het verlies van webhook-events.
Handtekeningverificatie
Onderteken uitgaande verzoeken met HMAC en verifieer inkomende webhooks, zodat elke gebeurtenis kan worden vertrouwd door afzender en ontvanger.
Beheerderdashboard
Inspecteer, filter en herhaal elke webhooklevering vanuit een ingebouwde gebruikersinterface zonder aangepaste debugging tools te schrijven.
Tweeweg-gateway
Fungeert zowel als een uitgaande uitgever naar klanten als een inkomende gateway voor het veilig ontvangen van webhooks van derden.
Schaalbare workers
Aparte web- en agentprocessen laten je de inname- en leveringsdoorvoer onafhankelijk schalen naarmate het gebeurtenisvolume toeneemt.
Zelfgehoste gegevens
Webhook-payloads, endpoint-geheimen en leveringsgeschiedenis blijven op je infrastructuur, zonder SaaS-kosten per gebeurtenis.
Waarom Convoy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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