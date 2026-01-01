Convoy is een open-source cloud-native webhooks-gateway, gebouwd om miljoenen webhook-events op schaal veilig te verwerken, op te slaan, te debuggen, te leveren en te beheren. Ontworpen voor engineeringteams die events naar klanten sturen of events van derden ontvangen, lost het de operationele problemen op van het bouwen van betrouwbare webhook-infrastructuur — automatische herpogingen, handtekeningverificatie, dead-letter-afhandeling en een compleet admin-dashboard voor het inspecteren van elke levering.

Zelf-hosting van Convoy houdt event-payloads, klant-endpoints en leveringslogs binnen je VPS, zonder per-event-prijzen en zonder zichtbaarheid van derden in je verkeer. PostgreSQL en Redis worden voorgeconfigureerd geleverd, zodat de gateway klaar is voor productie-webhook-workloads vanaf de eerste implementatie.