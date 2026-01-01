pgBackWeb is een open-source PostgreSQL back-upmanager met een webinterface voor het plannen, uitvoeren en monitoren van back-uptaken over meerdere databases en opslagbestemmingen. In tegenstelling tot command-line tools die kennis van shellscripting vereisen, laat pgBackWeb je schema's, retentiebeleid en opslagbestemmingen volledig via een browser configureren.

Door pgBackWeb zelf te hosten op je eigen VPS houd je je back-upconfiguratie en databasegegevens volledig onder controle. Alle opgeslagen gegevens worden versleuteld met een sleutel die jij opgeeft, en back-ups komen terecht in opslag die van jou is — of dat nu een lokale schijf is of S3-compatibele objectopslag die je configureert.