Implementeer pgBackWeb met één klik installatie.
Open-source webinterface voor het inplannen en monitoren van PostgreSQL-backups over meerdere databases en opslagbestemmingen.
Kies een VPS-plan voor pgBackWeb
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met pgBackWeb kunt bouwen
pgBackWeb is een open-source PostgreSQL back-upmanager met een webinterface voor het plannen, uitvoeren en monitoren van back-uptaken over meerdere databases en opslagbestemmingen. In tegenstelling tot command-line tools die kennis van shellscripting vereisen, laat pgBackWeb je schema's, retentiebeleid en opslagbestemmingen volledig via een browser configureren.
Door pgBackWeb zelf te hosten op je eigen VPS houd je je back-upconfiguratie en databasegegevens volledig onder controle. Alle opgeslagen gegevens worden versleuteld met een sleutel die jij opgeeft, en back-ups komen terecht in opslag die van jou is — of dat nu een lokale schijf is of S3-compatibele objectopslag die je configureert.
Belangrijkste kenmerken van pgBackWeb
Multidatabaseondersteuning
Verbind en plan back-ups voor meerdere PostgreSQL-databases vanaf één dashboard zonder aparte configuratiebestanden per database.
S3-compatibele opslagruimte
Verstuur back-uparchieven naar AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, of elk S3-compatibel eindpunt naast lokale opslag.
Ingeplande back-uptaken
Stel terugkerende back-upschema's in met configureerbare bewaarbeleidsregels om oude archieven automatisch te verwijderen en opslagkosten te beheersen.
Versleutelde inloggegevens
Alle databasewachtwoorden en opslagtoegangssleutels worden versleuteld in rust met een privésleutel die jij beheert — nooit opgeslagen in platte tekst.
Back-upgeschiedenis bijhouden
Elke back-up wordt gelogd met status, duur en bestandsgrootte, zodat je direct weet wanneer een taak mislukt.
Waarom pgBackWeb op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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