Implementeer Reiverr met één klik installatie.
Uniforme TV-vriendelijke interface voor Jellyfin, TMDB, Sonarr en Radarr die de ontdekking in Overseerr-stijl vervangt.
Kies een VPS-plan voor Reiverr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Reiverr kunt bouwen
Reiverr is een open-source front-end die media-ontdekking, aanvragen en afspelen combineert in één tv-vriendelijke interface. In plaats van te schakelen tussen Jellyfin, TMDB, Sonarr en Radarr, bladeren gebruikers door trending titels, ontvangen ze gepersonaliseerde aanbevelingen, vragen ze ontbrekende content aan en streamen ze wat al in hun bibliotheek staat — alles vanuit één app die is geoptimaliseerd voor afstandsbedieningen en 10-foot UI's.
Door Reiverr zelf te hosten op je eigen VPS houd je elke verbonden API-sleutel, kijkgeschiedenis en aanvraaglogboek onder je controle. De plug-in-gebaseerde architectuur laat je nieuwe streamingbronnen toevoegen zonder de kern aan te passen, en dezelfde backend kan zowel de web-app als een native build op Samsung Tizen smart-tv's aandrijven.
Belangrijkste kenmerken van Reiverr
TMDB Ontdekken
Blader door populaire films en series, gepersonaliseerde aanbevelingen, cast, beoordelingen en trailers, mogelijk gemaakt door The Movie Database.
Jellyfin Weergave
Stream content die al in je Jellyfin-bibliotheek staat direct in Reiverr zonder van apps of sessies te wisselen.
Sonarr- en Radarr-aanvragen
Stuur ontbrekende titels direct naar Sonarr of Radarr voor automatische download en bibliotheekimport zonder één van beide UI's te openen.
Tv-gerichte interface
Afstandsbedieningsvriendelijke navigatie, grote typografie en focusmarkering, speciaal ontworpen voor smart-tv's en settopboxen.
Plug-in architectuur
Plaats extra afspeel- of bronplugins in de gekoppelde pluginsmap om Reiverr uit te breiden zonder de image opnieuw op te bouwen.
Tizen Smart TV Build
Koppel de gehoste backend met de officiële Tizen-build om Reiverr als een native app te installeren op Samsung smart-tv's.
Waarom Reiverr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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