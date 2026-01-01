Reiverr is een open-source front-end die media-ontdekking, aanvragen en afspelen combineert in één tv-vriendelijke interface. In plaats van te schakelen tussen Jellyfin, TMDB, Sonarr en Radarr, bladeren gebruikers door trending titels, ontvangen ze gepersonaliseerde aanbevelingen, vragen ze ontbrekende content aan en streamen ze wat al in hun bibliotheek staat — alles vanuit één app die is geoptimaliseerd voor afstandsbedieningen en 10-foot UI's.

Door Reiverr zelf te hosten op je eigen VPS houd je elke verbonden API-sleutel, kijkgeschiedenis en aanvraaglogboek onder je controle. De plug-in-gebaseerde architectuur laat je nieuwe streamingbronnen toevoegen zonder de kern aan te passen, en dezelfde backend kan zowel de web-app als een native build op Samsung Tizen smart-tv's aandrijven.