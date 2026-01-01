Tautulli is een op Python gebaseerde monitoring- en trackingtool die specifiek is gebouwd voor Plex Mediaserver. Het registreert elke afspeelgebeurtenis â€” wie wat keek, wanneer, in welke kwaliteit en vanaf welk apparaat â€” en presenteert de gegevens in uitgebreide grafieken en filterbare geschiedenistabellen.

Tautulli zelf hosten op een VPS, naast of los van je Plex-server, geeft je persistente statistieken en meldingen via Discord, Slack, Telegram en e-mail, zonder afhankelijk te zijn van de clouddiensten van Plex. Het maakt verbinding met elke Plex-server via het netwerk.