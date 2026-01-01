Implementeer Tautulli met Ã©Ã©n-klikinstallatie.
Monitoring- en analysepartner voor Plex Media Server met gedetailleerde statistieken en aangepaste meldingen.
Kies een VPS-plan voor Tautulli
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tautulli kunt bouwen
Tautulli is een op Python gebaseerde monitoring- en trackingtool die specifiek is gebouwd voor Plex Mediaserver. Het registreert elke afspeelgebeurtenis â€” wie wat keek, wanneer, in welke kwaliteit en vanaf welk apparaat â€” en presenteert de gegevens in uitgebreide grafieken en filterbare geschiedenistabellen.
Tautulli zelf hosten op een VPS, naast of los van je Plex-server, geeft je persistente statistieken en meldingen via Discord, Slack, Telegram en e-mail, zonder afhankelijk te zijn van de clouddiensten van Plex. Het maakt verbinding met elke Plex-server via het netwerk.
Belangrijkste kenmerken van Tautulli
Afspeelgeschiedenis
Elke stream wordt gelogd met gebruiker, apparaat, kwaliteit en duur, zodat je een compleet overzicht hebt van de mediaserveractiviteit.
Aangepaste meldingen
Verstuur meldingen voor nieuwe content, streamstarts, transcodes of gebruikersaanmeldingen via Discord, Slack, Telegram, e-mail en meer.
Statistiekendashboard
Visuele grafieken tonen gelijktijdige streams, bandbreedtegebruik, populaire media en activiteit per gebruiker over elk tijdsbereik.
Nieuwsbriefondersteuning
Genereer en verstuur automatisch e-mailnieuwsbrieven die recent toegevoegde films en afleveringen aan je Plex-gebruikers uitlichten.
Waarom Tautulli op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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