Implementeer Wakapi met één klik installatie.
Zelfgehoste codeertijdtracker compatibel met WakaTime-plugins, met dashboards, rapporten en klassementen.
Kies een VPS-plan voor Wakapi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Wakapi kunt bouwen
Wakapi is een zelf-gehoste codeeractiviteitstracker die volledig compatibel is met WakaTime-editorplugins. Het verzamelt de tijd die is besteed aan coderen, uitgesplitst per project, taal, editor en besturingssysteem, en presenteert de gegevens in een visueel dashboard zonder iets te delen met clouddiensten van derden.
Wakapi zelf hosten op een VPS houdt je codeeractiviteit privé, terwijl het alle inzichten biedt die WakaTime te bieden heeft. Het ondersteunt wekelijkse e-mailoverzichten, openbare klassementen voor teammotivatie, het genereren van README-badges voor GitHub-profielen en integratie met populaire editors, waaronder VS Code, JetBrains IDE's en Vim.
Belangrijkste kenmerken van Wakapi
WakaTime-compatibel
Werkt met alle bestaande WakaTime-editorplugins — richt ze gewoon op je zelf-gehoste Wakapi-instantie in plaats van wakatime.com.
Coderingsdashboards
Krijg inzicht in de bestede tijd per project, taal, editor en besturingssysteem met filterbare grafieken voor elk datumbereik.
Wekelijkse e-mailrapporten
Ontvang geautomatiseerde wekelijkse samenvattingen van je codeeractiviteit, direct in je inbox.
GitHub-badges
Genereer dynamische README-badges die je wekelijkse codetijd tonen om weer te geven op GitHub-profielpagina's.
Teamklassementen
Deel een openbaar klassement met teamgenoten om codeeractiviteit binnen een ontwikkelteam te volgen en te vergelijken.
Waarom Wakapi op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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