Wakapi is een zelf-gehoste codeeractiviteitstracker die volledig compatibel is met WakaTime-editorplugins. Het verzamelt de tijd die is besteed aan coderen, uitgesplitst per project, taal, editor en besturingssysteem, en presenteert de gegevens in een visueel dashboard zonder iets te delen met clouddiensten van derden.

Wakapi zelf hosten op een VPS houdt je codeeractiviteit privé, terwijl het alle inzichten biedt die WakaTime te bieden heeft. Het ondersteunt wekelijkse e-mailoverzichten, openbare klassementen voor teammotivatie, het genereren van README-badges voor GitHub-profielen en integratie met populaire editors, waaronder VS Code, JetBrains IDE's en Vim.