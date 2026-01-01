GPT-Researcher is een open-source autonome AI-agent die is ontworpen om uitgebreid online onderzoek te doen naar elk onderwerp. Het gebruikt een multi-agent aanpak — een planner-agent splitst de vraag op in subvragen, onderzoeksagenten verzamelen tegelijkertijd informatie uit tientallen bronnen, en een schrijver-agent synthetiseert de bevindingen in een gestructureerd, geciteerd rapport. Deze parallelle aanpak vermindert de tijd om onderzoeksgerichte inhoud te produceren drastisch, vergeleken met handmatig browsen of LLM-prompts met één enkele query.

Zelf hosten van GPT-Researcher geeft je volledige controle over welke LLM-providers en zoek-API's je verbindt, welke gegevens worden verwerkt en hoe rapporten worden opgeslagen. Het draaien ervan op je eigen VPS betekent dat gevoelige onderzoeksonderwerpen op je infrastructuur blijven, zonder gebruiksbeperkingen van gehoste diensten van derden.