Implementeer GPT-Researcher met een één-klik-installatie.
Autonome AI-onderzoeksagent die diepgaand webonderzoek uitvoert en gedetailleerde, geciteerde rapporten genereert in enkele minuten.
Kies een VPS-plan voor GPT-Researcher
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GPT-Researcher kunt bouwen
GPT-Researcher is een open-source autonome AI-agent die is ontworpen om uitgebreid online onderzoek te doen naar elk onderwerp. Het gebruikt een multi-agent aanpak — een planner-agent splitst de vraag op in subvragen, onderzoeksagenten verzamelen tegelijkertijd informatie uit tientallen bronnen, en een schrijver-agent synthetiseert de bevindingen in een gestructureerd, geciteerd rapport. Deze parallelle aanpak vermindert de tijd om onderzoeksgerichte inhoud te produceren drastisch, vergeleken met handmatig browsen of LLM-prompts met één enkele query.
Zelf hosten van GPT-Researcher geeft je volledige controle over welke LLM-providers en zoek-API's je verbindt, welke gegevens worden verwerkt en hoe rapporten worden opgeslagen. Het draaien ervan op je eigen VPS betekent dat gevoelige onderzoeksonderwerpen op je infrastructuur blijven, zonder gebruiksbeperkingen van gehoste diensten van derden.
Belangrijkste kenmerken van GPT-Researcher
Multi-agentonderzoek
Parallelle subquery-agenten verzamelen tegelijkertijd gegevens uit tientallen bronnen en produceren grondige rapporten sneller dan elke single-thread onderzoeksstroom.
Aangehaalde Rapporten
Elk gegenereerd rapport bevat inline bronvermeldingen en een literatuurlijst, waardoor bevindingen verifieerbaar en geschikt zijn voor professioneel gebruik.
Meerdere rapporttypes
Genereer onderzoeksrapporten, bronnenlijsten, overzichten of aangepast opgemaakte uitvoer die precies overeenkomen met het resultaat dat je workflow vereist.
Flexibele LLM-ondersteuning
Verbind OpenAI, Anthropic, Ollama of elk OpenAI-compatibel eindpunt, zodat je kosten, snelheid en modelmogelijkheden per onderzoekstaak kunt balanceren.
Webzoekintegratie
Integreert met Tavily, Google, Bing en andere zoekproviders om live, actuele informatie op te halen in plaats van te vertrouwen op statische trainingsgegevens.
Waarom GPT-Researcher op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.