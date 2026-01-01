Implementeer Kutt met één-klik-installatie.
Moderne open source URL-verkorter met aangepaste domeinen, klikanalyses en een volledige REST API.
Kies een VPS-plan voor Kutt
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kutt kunt bouwen
Kutt is een zelfgehoste URL-shortener die je volledige controle geeft over je korte links, analysedata en gebruikerstoegang. Maak branded korte URL's op je eigen domein, volg klikstatistieken per link en beheer alles via een overzichtelijke admin-interface — zonder data te versturen naar commerciële diensten zoals Bitly of TinyURL.
Naast het basis inkorten, laat Kutt je links beveiligen met wachtwoorden, automatische vervaldatums instellen en geregistreerde gebruikers beheren. Een volledige REST API en browserextensies voor Chrome en Firefox maken het eenvoudig om het aanmaken van links te integreren in bestaande workflows. Zelf-hosting betekent dat je linkdata privé blijft en je geen kosten per klik betaalt.
Belangrijkste kenmerken van Kutt
Eigen domeinondersteuning
Bied verkorte links aan vanaf jouw eigen merkdomein, zodat elke URL die je deelt jouw identiteit versterkt in plaats van die van een dienst van derden.
Linkspecifieke analyses
Volg klikken, verwijzers, landen en apparaten voor elke verkorte link om het bereik en de campagneprestaties te meten.
Wachtwoordbeveiligde links
Voeg een optioneel wachtwoord toe aan elke link, zodat alleen mensen met het wachtwoord de bestemmings-URL kunnen bereiken.
Linkverval
Stel een automatische vervaldatum in voor elke link en deze stopt met werken zonder handmatige tussenkomst — handig voor tijdgevoelige campagnes.
REST API
Creëer, beheer en verwijder links programmatisch via een volwaardige API, wat het eenvoudig maakt om Kutt te integreren in je apps en pipelines.
Gebruikersbeheer
Met het beheerpaneel kun je geregistreerde gebruikers en alle links systeembreed beheren, waarbij registratie en anonieme toegang standaard zijn uitgeschakeld.
Waarom Kutt op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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