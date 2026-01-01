Implementeer MicroBin in één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste pastebin en bestandsdeler in Rust met QR-codes, verlopende pastes en ingebouwde URL-verkorter.
Kies een VPS-plan voor MicroBin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MicroBin kunt bouwen
MicroBin is een kleine, snelle, volledig uitgeruste pastebin- en bestandendeeldienst, geschreven in Rust. Eén enkel binair bestand dient voor de web-UI, bestandsuploads, het delen van pastes, URL-verkorting en een beheerpaneel — geen externe database, geen PHP-runtime, geen zware afhankelijkheidsboom. De standaardimplementatie is opzettelijk minimaal, zodat het bruikbaar blijft op een kleine VPS en toch de veelvoorkomende gebruiksscenario's dekt waarvoor mensen een pastebin zelf hosten.
Door MicroBin zelf te hosten op je eigen VPS, blijven gedeelde fragmenten, screenshots en korte links binnen je infrastructuur, in plaats van bij openbare diensten die verkeerspatronen analyseren of advertenties plaatsen. Pastes kunnen met een wachtwoord worden beveiligd, ingesteld worden om na lezing te verdwijnen, client-side versleuteld worden of voor altijd vastgezet worden, en elke paste wordt geleverd met een QR-code en korte URL voor een snelle mobiele overdracht.
Belangrijkste kenmerken van MicroBin
Plakken en bestandsuploads
Deel tekstfragmenten en upload bestanden van elk type met groottelimieten, automatische syntaxismarkering en inline voorbeelden.
Ingebouwde URL-verkorter
Zet lange links om in korte, branded URL's, gehost op je eigen domein, zonder een aparte verkortingsdienst op te zetten.
Verlopende en eenmalige pasta's
Kies standaard vervalperiodes, eenmalig te lezen semantiek, of zet plaknotities permanent vast om een evenwicht te vinden tussen behoud en privacy.
Clientzijde-encryptie
Optionele client-side encryptie zorgt ervoor dat de server nooit platte tekst ziet voor gevoelige fragmenten gedeeld met een wachtwoordzin.
QR-codes en beheer-UI
Elke plak krijgt een QR-code voor mobiele overdracht, en een beheerpaneel laat je elke plak doorbladeren, bewerken of verwijderen vanaf één scherm.
Single Rust-binary
Geen externe database, geen Redis, geen achtergrondwerkers — alleen een klein Rust-proces dat comfortabel draait op de kleinste VPS-plannen.
Waarom MicroBin op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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