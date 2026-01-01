MicroBin is een kleine, snelle, volledig uitgeruste pastebin- en bestandendeeldienst, geschreven in Rust. Eén enkel binair bestand dient voor de web-UI, bestandsuploads, het delen van pastes, URL-verkorting en een beheerpaneel — geen externe database, geen PHP-runtime, geen zware afhankelijkheidsboom. De standaardimplementatie is opzettelijk minimaal, zodat het bruikbaar blijft op een kleine VPS en toch de veelvoorkomende gebruiksscenario's dekt waarvoor mensen een pastebin zelf hosten.

Door MicroBin zelf te hosten op je eigen VPS, blijven gedeelde fragmenten, screenshots en korte links binnen je infrastructuur, in plaats van bij openbare diensten die verkeerspatronen analyseren of advertenties plaatsen. Pastes kunnen met een wachtwoord worden beveiligd, ingesteld worden om na lezing te verdwijnen, client-side versleuteld worden of voor altijd vastgezet worden, en elke paste wordt geleverd met een QR-code en korte URL voor een snelle mobiele overdracht.