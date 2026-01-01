Implementeer OpenRemote met één-klik-installatie.
Open source IoT-platform voor activabeheer, gebouwautomatisering, energiemonitoring en orkestratie van verbonden apparaten.
Kies een VPS-plan voor OpenRemote
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenRemote kunt bouwen
OpenRemote is een 100% open-source IoT-platform dat je in staat stelt gegevens van elk apparaat op te nemen, real-world activa te modelleren, gedrag te automatiseren met regels en aangepaste front-ends te leveren — allemaal vanuit één enkele zelfgehoste stack.
Het ondersteunt protocollen zoals MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus en Zigbee standaard, plus een manager-API voor aangepaste integraties.
Door OpenRemote zelf te hosten op je VPS blijven telemetrie, automatiseringslogica en eindgebruikersgegevens op infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per apparaat en zonder vendor lock-in. Deze template bundelt de manager, Keycloak-identiteit, PostgreSQL en een HAProxy-edge met automatische Let's Encrypt-certificaten, zodat de stack klaar is om apparaten te ontvangen via HTTPS en MQTT/TLS zodra deze opstart.
Belangrijkste kenmerken van OpenRemote
Multi-protocol agenten
Verbind apparaten via MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee en meer zonder protocolcode te schrijven voor elke integratie.
Activa- en attribuutmodel
Modelleer objecten uit de echte wereld — gebouwen, voertuigen, energiemeters — als getypeerde objecten met attributen, metadata en historische gegevenspunten.
Wanneer-dan en stroomregels
Automatiseer gedrag met een visuele when-then-editor, stroomgebaseerde regels, of JavaScript en Groovy voor geavanceerde scenario's.
Multi-tenant-domeinen
Isoleer klanten of sites in afzonderlijke Keycloak-ondersteunde realms met gebruikers, activa en dashboards per realm.
Inzichtendashboards
Bouw aangepaste dashboards met live en historische attribuutgegevens zonder te exporteren naar een aparte analysetool.
MQTT en HTTP API's
Stel een ingebouwde MQTT-broker beschikbaar op poort 8883 en REST- en WebSocket-API's, zodat externe systemen de status van assets kunnen lezen en schrijven.
Waarom OpenRemote op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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