OpenRemote is een 100% open-source IoT-platform dat je in staat stelt gegevens van elk apparaat op te nemen, real-world activa te modelleren, gedrag te automatiseren met regels en aangepaste front-ends te leveren — allemaal vanuit één enkele zelfgehoste stack.

Het ondersteunt protocollen zoals MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus en Zigbee standaard, plus een manager-API voor aangepaste integraties.

Door OpenRemote zelf te hosten op je VPS blijven telemetrie, automatiseringslogica en eindgebruikersgegevens op infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per apparaat en zonder vendor lock-in. Deze template bundelt de manager, Keycloak-identiteit, PostgreSQL en een HAProxy-edge met automatische Let's Encrypt-certificaten, zodat de stack klaar is om apparaten te ontvangen via HTTPS en MQTT/TLS zodra deze opstart.