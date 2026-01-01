Wingfit is een minimalistische, zelf-gehoste fitness-trackingapplicatie gericht op eenvoud en privacy. Het biedt een overzichtelijke interface voor het loggen van trainingen, het bijhouden van oefensets en herhalingen, en het monitoren van persoonlijke fitnessvoortgang in de loop van de tijd, zonder advertenties, abonnementen of gegevensdeling met diensten van derden.

Door Wingfit zelf te hosten op een VPS blijven al je fitnessgegevens volledig privé op je eigen infrastructuur. De lichtgewicht single-service-implementatie vereist geen externe database, wat de installatie snel en het onderhoud minimaal maakt, terwijl je een permanent fitnesslogboek krijgt dat toegankelijk is vanuit elke browser.