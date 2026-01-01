Implementeer Wingfit met één klik.
Minimalistische open-source fitnessapp voor het loggen van workouts, het bijhouden van oefeningen en het privé monitoren van persoonlijke vooruitgang.
Kies een VPS-plan voor Wingfit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Wingfit kunt bouwen
Wingfit is een minimalistische, zelf-gehoste fitness-trackingapplicatie gericht op eenvoud en privacy. Het biedt een overzichtelijke interface voor het loggen van trainingen, het bijhouden van oefensets en herhalingen, en het monitoren van persoonlijke fitnessvoortgang in de loop van de tijd, zonder advertenties, abonnementen of gegevensdeling met diensten van derden.
Door Wingfit zelf te hosten op een VPS blijven al je fitnessgegevens volledig privé op je eigen infrastructuur. De lichtgewicht single-service-implementatie vereist geen externe database, wat de installatie snel en het onderhoud minimaal maakt, terwijl je een permanent fitnesslogboek krijgt dat toegankelijk is vanuit elke browser.
Belangrijkste kenmerken van Wingfit
Workoutregistratie
Registreer individuele oefeningen met sets, herhalingen en gewichten om een compleet overzicht op te bouwen van elke trainingssessie.
Voortgangsregistratie
Volg kracht- en volumetrends in de loop van de tijd om fitnessvoortgang te meten en verbeterpunten te identificeren.
Privacy-first design
Alle fitnessgegevens blijven op je VPS zonder cloudsynchronisatie, analyses of reclame van derden.
Lichtgewicht implementatie
Single-service container met minimale resourcevereisten maakt Wingfit eenvoudig te draaien naast andere apps.
Waarom Wingfit op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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